В Фонде обороны страны настаивают на привлечении к ответственности организаторов незаконного обыска у волонтеров и руководителей фонда

Киев. 19 ноября. УНИАН. Волонтер Фонда обороны страны Наталия Хазан настаивает на необходимости привлечения к ответственности всех организаторов незаконного обыска у волонтеров и руководителей фонда.

Об этом она сказала в УНИАН на пресс-конференции.

Хазан напомнила, что 31 октября правоохранительные органы провели обыски у волонтеров фонда. Обыски проходили как в офисах организации, так по месту жительства руководителей фонда и рядовых волонтеров. Фонд был создан в первые дни войны в Россией и занимался вопросами предоставления помощи украинским военным.

“Обыски прошли циничные, это все напомнило 37-й год. Нас обвиняют непонятно даже в чем, т.е. черниговский суд вынес решение, которое абсурдное с самого начала”, - сказала волонтер.

Она отметила, что сотрудники Генпрокуратуры и СБУ во время обысков привели к ней домой двух срочников с 55-й бригады.

“Как потом выяснилось, я звонила комбригу 55-й бригады - такого распоряжения не давали. Не дали поменять понятых, хотя по закону вообще не имеют права срочники присутствовать у меня в качестве понятых”, - отметила Хазан.

Также, по ее словам, во время обыска правоохранители не дали возможности присутствовать адвокату.

“Они перевернули всю квартиру, что искали - непонятно. Потому что не нашли ничего”, - сказала волонтер.

В тоже время она обратила внимание, что одновременно проходили обыски у ее брата, руководителя Фонда обороны страны Павла Хазана.

“У него обыск был чудовищный. Были “маски-шоу” с автоматчиками, с выламыванием дверей. У него забрали всю оргтехнику, включая компьютер ребенка”, - заявила Хазан.

По ее словам, во время обысков сотрудники ГПУ зачитали постановления черниговского суда, в которых фонд был назван “организованной преступной группировкой”, которая якобы “расхищает какие-то средства фонда”.

При этом она, ссылаясь на адвокатов, заявила, что средства фонда не являются государственными.

“У нас к похищению государственных средств нет никаких дел... Это не государственные средства, это частные средства компании и людей. И второе – нет пострадавшей стороны. То есть, нет ни одного человека, который перечислил бы в фонд деньги и сказал бы: фонд их потратил не туда, я пострадавшая сторона и написал бы заявление. Этого тоже нет”, - заявила Хазан.

Вместе с тем она подчеркнула, что деятельность фонда регулируется фискальной службой и Министерством юстиции.

“У фискальной службы претензий к фонду нету, т.е. не было ни налоговой проверки, ни аудита”, - заявила Хазан.

Она сказала, что обвинения в хищении средств вымышленные.

“Просто вот так вот Генпрокуратуре придумалось, и поэтому на взламывание (офисов) фонда и на обыски у нас было оправлено 500 человек”, - добавила она.

Хазан подчеркнула, что ситуация с Фондом обороны страны не является исключением. По ее словам, сегодняшние тенденции во взаимоотношениях волонтеров и представителей власти, само существование волонтерского движения сводится к тому, что “массово по стране сейчас уничтожаются волонтеры”.

“То есть, сначала боролись с добровольцами, теперь борются с волонтерами. Вследствие этого мы решили, что молчать мы не будем”, - сказала Хазан.

“Сейчас я преследую цель, чтобы не просто от нас отстали, я хочу, чтобы ответственность понесли те, кто это все начал, т.е. не просто отстали от меня, мне сейчас это неинтересно. Как бы это банально не звучало, но не за это мы на Майдане стояли, и не за это положили жизни такое количество тысяч человек. Я хочу привлечения к ответственности тех, кто это все организовал и сделал”, - сказала Хазан.

Также она заявила, что обыски у разных волонтеров и волонтерских организаций продолжаются по всей стране.

“Это массовая борьба какая-то с активной частью населения. Я так думаю, что Янукович боролся с активистами на Майдане, а сейчас эта власть просто борется с активной частью населения: добровольцами и волонтерами”, - утверждает волонтер.

Хазан высказала мнение, что граждане должны отстаивать свои права.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/61443