Эксперты подчеркивают необходимость принятия уставов территориальных громад для их эффективного развития

Киев. 19 ноября. УНИАН. Эксперты подчеркивают необходимость принятия уставов территориальных громад и изменения законов для их эффективного развития.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявили председатель Ассоциации содействия самоорганизации населения Андрей Крупник, коминтерновский поселковый голова Одесской области Людмила Прокопченко, новоизбранный депутат Киевского городского совета, председатель органа самоорганизации населения «Березняки-Тельбин» Валерий Гуманенко.

«Устав - это местная конституция для территориальной громады, где четко заложены направления ее экономического, социального развития, детализируются процессы процедуры взаимодействия местной власти и жителей, особенности управления в общине. Это позволяет учесть социально-культурные и исторические факторы. Европейские города и села живут по собственным уставам со времен средневековья», - заявил председатель Ассоциации содействия самоорганизации населения Андрей Крупник.

Эксперты ассоциации выявили, что 18% общин в Украине сегодня имеют свой устав.

Но и там, где уставы приняты, они зачастую декларативные. В них или переписаны нормы законов без детализаций и адаптации к местным условиям, или есть нормы, которые невозможно выполнить. Например, чтобы гражданам внести на рассмотрение городской власти какой-то вопрос во Львове и Харькове нужно собрать 10 тысяч подписей.

По их мнению, уставы дополняют и детализируют нормы законов. Но и законодательство в сфере местной демократии также очень слабое. Нет ни закона о местных референдумах, ни закона о проведении общих собраний жителей. А действующий закон об органах самоорганизации населения давно требует коренных изменений.

«Что касается последних двух – то все же теперь появилась надежда в связи с тем, что профильный комитет ВР 11 ноября одобрил соответствующие законопроекты №2426 и 2467, разработанные нашей ассоциацией», - отметил Крупник.