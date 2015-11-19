Депутаты требуют расторгнуть контракт на поставку электроэнергии в Крым

Киев. 19 ноября. УНИАН. Народные депутаты требуют расторгнуть контракт на поставку электроэнергии во временно оккупированный Крым.

Об этом они сказали на пресс-конференции в УНИАН.

Заместитель председателя Комитета Верховной Ради Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Джемилев отметил, что сейчас возник вопрос, продлевать или не продлевать контракт на поставку электроэнергии на следующий год.

«Наш министр энергетики Демчишин (Владимир Демчишин – глава Минэнергоуля Украины – УНИАН) говорит, что мы должны адекватно относиться к нашим гражданам, которые там находятся, мы не можем оставлять их без электричества, не можем оставлять их без продуктов питания», - сказал он.

Депутат отметил, что было проведено расследование относительно того, как заключался контракт, о каких ценах идет речь, и как там защищены интересы Украины.

«Мы об этом будем говорить с президентом. Я думаю, все-таки, этот договор не будет подписан», - сказал Джемилев.

В свою очередь, член фракции «Народный фронт», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, заместитель председателя постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, заместитель председателя Межведомственной рабочей группы Кабмина по вопросам возмещения ущерба, нанесенного временной оккупацией части территории Украины, Георгий Логвинский, говоря о договоре, отметил, что в нем в качестве конечного потребителя указывается «Крымский федеральный округ».

«Фактически, этот договор легитимизирует оккупационную власть на территории Крыма, и мы поставляем товары в «Крымский федеральный округ», - подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что договор является трехсторонним. В нем указана украинская государственная компания «Укринтерэнерго», российская компания «Центр осуществления расчетов» и ГУП РК «Крымэнерго».

«Эта компания является собственностью Украины, а также украинских инвесторов… Она была аннексирована, фактически, у нас отобрана и не имеет никакого законного статуса», - сообщил Логвинский.

По его словам, на имущество компании наложены аресты, с ней невозможно подписывать контракты, а в отношении директора «открыто отдельное уголовное производство по фактам государственной измены».

«Как мы можем международный договор, где стороной является государство, подписывать, фактически, с преступниками?», - подчеркнул Логвинский и отметил, что договор также является неравнозначным для сторон по штрафным санкциям, указанным в нем.

Депутат подчеркнул, что «мы решительно требуем, чтобы эти контракты были расторгнуты как преступные».

«Новые контракты не могут быть (подписаны) на таких базах», - сказал депутат.

Логвинский также подчеркнул, что в последнее время участились угрозы в адрес представителей Меджлиса и попытки дискредитации.

«По факту дискредитации подано соответствующее заявление, открыто уголовное производство по факту давления на народных депутатов. Будет вестись следствие», - сообщил политик.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии. По данным Министерства энергетики РФ, были заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины.

Годовой контракт вступил в силу 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» - Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».

13 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщил, что предложит Кабинету министров продлить на 2016 год контракт между «Интер РАО» - Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго» на поставку электроэнергии в аннексированный Россией Крым.