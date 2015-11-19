МБФ "Каждый может" инициировал благотворительные чаепития для сбора средств на лекарства для пострадавших в результате боевых действий на Донбассе

Киев. 19 ноября. УНИАН. Международный благотворительный фонд “Каждый может” призвал украинцев во всем мире присоединиться к Неделе благотворительных чаепитий “Cherry Tea/ЧериТи» 23-30 ноября, собранные в ходе которых средства будут направлены на закупку медикаментов для пострадавших в результате боевых действий на востоке Украины детей и пожилых людей.

Об этом директор МБФ “Каждый может” Марина Лысак сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

Она отметила, что Cherry Tea в переводе с английского означает вишневый чай, в то же время это словосочетание созвучно с другим английским словом Charity – благотворительность.

По словам Лысак, неделя благотворительных чаепитий состоится во многих городах Украины, а также в Израиле, Португалии, Финляндии и Германии.

Таким образом предполагается, что в течение последней недели ноября все желающие украинцы в качестве волонтеров будут угощать друг друга вкусным чаем, а деньги, полученные в знак благодарности, будут передавать фонду.

Чтобы провести такое чаепитие в рамках акции “Cherry Tea/ЧериТи», нужно зайти на сайт МБФ “Каждый может”, зарегистрироваться, подать заявку. После этого собрать свою компанию друзей, единомышленников, коллег и других и устроить угощение чаем, то есть акцию «ЧериТи».

«То есть вы наслаждаетесь горячим чаем и при этом собираете благотворительные средства на медикаменты для тех людей, которые пострадали в ходе боевых действий, а именно для детей и людей пожилого возраста», - пояснила волонтер фонда Татьяна Витковская.

Она добавила, что принять участие в акции можно будет и посетив с 23 по 30 ноября один из ресторанов или кафе, которые являются партнерами акции.

«Мы очень благодарны и счастливы, что наша идея имеет большую поддержку среди украинцев из разных уголков мира. Помогать можно с удовольствием, помогать может каждый – именно об этом наше мероприятие», - отметила Лысак.

По ее словам, за год существования фонда было в целом собрано почти 3,9 млн грн благотворительных средств. Фонд оказал помощь на сумму более 522 тыс. грн пострадавшим в результате военных действий; 817 тыс. грн было направлено на программы в сфере медицины; почти 182 тыс. грн – на реализацию проектов быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и 42 тыс. грн – на развитие волонтерства.

Фонд в течение года создал 5 волотнерских центров, деятельность двух из которых постоянно поддерживает.

В целом организация приняла за период своего существования участие в более чем 50 акциях и привлекла около 270 тыс. грн.

Как сообщила Лысак, МБФ “Каждый может” также занимается оказанием гуманитарной помощи больницам в Украине, и сейчас сотрудничество налажено с 40 такими учреждениями.

Им передается медоборудование и медматериалы на условиях, что они предоставляют бесплатную помощь пострадавшим на Донбассе гражданам.

Инициаторы Недели благотворительных чаепитий обещают в соцсетях обнародовать виртуальную карту, отражающую города и страны, которые будут присоединяться к “Cherry Tea/ЧериТи».