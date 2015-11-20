На востоке Украины завершился подготовительный этап проекта "Творческое сотрудничество для школ Донбасса"

Киев. 20 ноября. УНИАН. На Донбассе завершился подготовительный этап проекта «Творческое сотрудничество для школ Донбасса».

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН посол Литвы в Украине Мариус Януконис, «Творческое сотрудничество для школ Донбасса» - это пилотный проект, реализованный литовской организацией „Творческие связи“ и общественной организацией «Новый Донбасс» с украинской стороны при поддержке Посольства Литвы в Украине.

«Проект проводился в течение полугода. Мы решили работать с Донбассом, потому что много говорят о помощи этим территориям. Мы решили, что образование - это та сфера, где мы можем внести свой вклад, это важно для развития молодого поколения, для налаживания полноценной жизни на этих территориях»,- сказал посол.

Януконис считает, что этому региону Украины нужно «большое внимание». «Одному государству Украины не по силам справиться со всеми существующими там вызовами и волонтерская помощь бесценна», - добавил посол.

Эксперт программы "Creative Partnerships» Милда Лаужикайте отметила, что Ассоциация “Творческие связи” имеет богатый опыт реализации программы "Creative Partnerships», которая имеет международное признание и занимается развитием критического мышления и творческих качеств учеников и преподавателей школ.

Проект проходил в трех школах Станично-Луганского района Луганской области. По словам Лаужикайте, состоялись две поездки в школы и подготовительные тренинги для волонтеров, организованные литовскими экспертами.

«Творческое сотрудничество - это программа, которая дает возможность встречи школьников и учителей с креативным профессионалом для того, чтобы в школе были созданы условия для полноценного развития личности детей», - сказала Лаужикайте.

Она сообщила, что программа «Творческое сотрудничество» была разработана 15 лет назад в Великобритании. «Суть программы - в том, что творческий профессионал приезжает в проблемную школу и анализирует ситуацию, вместе с учителями и учениками ищет корень проблемы”, - сказала она, добавив, что после «аналитической части» создается творческий учебный процесс, в результате которого меняется понимание и обстоятельства обучения, роль учителя.

Эксперт "Creative Partnerships» Вилья Навицкайте в свою очередь отметила, что участники проекта испытали различные актуальные методики творческого обучения, а также разработали свои. В ходе поездок волонтеры «Нового Донбасса» — студенты и молодые специалисты в области кино, музыки, театра, изобразительного искусства и других направлений проводили различные мастер-классы, уроки и встречи в соответствии с методиками „Творческих связей”. Литовцы вместе с менеджерами «Нового Донбасса» встретились с детьми и учителями и исследовали ситуацию и вызовы, с которыми они сталкиваются в учебе и преподавании.

По наблюдению экспертов, проблемы школ региона не существенно отличаются от тех, с которыми им приходилось работать в школах Литвы.

Руководитель ГО «Новый Донбасс» Лора Артюгина отметила, что ученики и учителя положительно встретили программу «Творческих связей». Часть учителей выразила заинтересованность в дальнейшей совместной работе и использовании творческих методик литовской организации. По словам Артюгиной, эксперты и учителя пришли к выводу, что в школах необходимо работать над следующими вопросами: развитие человека как личности, который берет ответственность за свою жизнь и за жизнь общества, развитие в учениках критического мышления, умения сотрудничать вместе с другими и решать проблемы, о которых не пишут в книгах.

Она также отметила, что в тех школах, где побывали участники проекта, не достаточно учителей английского языка, информатики, музыки, физкультуры.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/61475