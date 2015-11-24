Количество репрессий против участников акций протестов на сегодняшний день больше, чем во времена Януковича – данные мониторинга ЦСТИ

Киев. 24 ноября. УНИАН. Общее количество репрессий против участников акций протеста на сегодняшний день больше, чем во времена экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН исследователь проекта мониторинга протестов, репрессий и уступок Центра социальных и трудовых исследований (ЦСТИ) Михаил Слуквин, об этом свидетельствуют данные проведенного центром мониторинга.

«Общее количество репрессий против протестов сейчас больше, чем во времена правления Виктора Януковича»,- сказал Слуквин.

По словам эксперта, даже если из расчетов исключить репрессии против протестующих в поддержку идей федерализации или отделения с участием незаконных вооруженных формирований и самопровозглашенной власти, то все равно количество репрессий на сотню акций протеста выросло с 21 в 2014 году до 36 в апреле-августе 2015 года.

Заместитель директора Центра социальных и трудовых исследований Оксана Дутчак, в свою очередь, отметила, что количество репрессий против некоторых категорий протестов, которые обычно проходят без насилия, возросло вдвое. Это касается, в первую очередь, акций протеста, участники которых выдвигают требования исключительно в защиту гражданских прав и свобод.

По словам Дутчак, количество репрессий против них выросло с 12 на сотню протестов в 2014 году до 25 на сотню в апреле-августе 2015 года, а это больше репрессий, чем в последний год правления экс-президента Януковича, когда проходило 17 репрессий на сотню таких протестов.

Кроме того, по словам Дутчак, существенно возросло количество репрессий против протестов, которые поднимают социально-экономические вопросы.

«Если в 2014 году происходило 9 репрессий на сотню таких протестов, то в апреле-августе 2015 - 15 репрессий на сотню, а это опять же больше, чем во времена Януковича, когда на сотню таких протестов происходило 11 репрессий», - добавила Дутчак.

В то же время она отметила, что уровень насилия на указанных акциях протеста остается относительно низким.

По словам Дутчак, исключительно идеологические акции протеста, треть из которых носит насильственный характер, вызывают негативные реакции так же часто, как и протесты, которые ограничиваются вопросами гражданских прав, хотя уровень насилия на последних в апреле-августе 2015 года составлял 8%.

«Антикоммунистические протесты, почти 60% которых носят насильственный характер, наталкиваются на негативную реакцию с такой же частотой. Это указывает на избирательность репрессий против протестов - закрывание глаз на насилие во время идеологических протестов и ограничение права на мирное собрание для участников ненасильственных протестов», - сказала Дутчак.

По ее словам, об избирательности репрессий против участников акций протеста свидетельствует тот факт, что выдвижение политических требований во время акций увеличивает вероятность репрессий против их участников.

«Так, если участники мирных социально-экономических протестов поднимают политические вопросы - критикуют местную или центральную власть, требуют люстрации - вероятность подвергнуться репрессиям для них возрастает вдвое (с 11 на сотню в 2014 году до 22 на сотню в апреле-августе 2015 года)»,- добавила Дутчак.

Вместе с тем координатор мониторинговой кампании «Полиция под контролем» Сергей Перникоза отметил, что ранее безопасность во время акций протеста обеспечивала милиция, и для этого было создано специальное подразделение.

«Милиции нет, в структуре полиции не предусмотрен отдел, который бы занимался охраной людей на акциях, и эту функцию сейчас выполняет Национальная гвардия совместно с патрульной полицией. Если вы пойдете на акцию, вы увидите там тех же людей, которые охраняли безопасность год-два назад. То есть, несмотря на новое название, кадры, как правило, остаются эти же», - добавил Перникоза.