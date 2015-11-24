Общественные активисты призывают власти переподчинить Госпродпотребслужбу Кабинету министров

Киев. 24 ноября. УНИАН. Общественные активисты призывают власти отменить недавнее решение правительства о подчинении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Министерству аграрной политики и продовольствия, оставив службу под координацией непосредственно Кабинета министров.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН член правления Всеукраинской федерации потребителей «Пульс» Андрей Лыга, Минагропрод не сможет эффективно исполнять функции по защите прав потребителей, поскольку эта деятельность касается не только продукции сельского хозяйства.

«Учитывая широту направлений деятельности Госпродпотребслужбы, мы рекомендуем оставить ее подчинение напрямую премьер-министру Украины как должностному лицу, которое обеспечивает исполнение всех государственных политик, которые существуют в Украине», - сказал Лыга.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции заместитель председателя правления Всеукраинской общественной организации «Союз потребителей Украины» Олег Цильвик, проводимое правительством объединение нескольких контролирующих органов в одной Госпродпотребслужбе оставляет защиту прав потребителей на обочине реформы.

«Создан монстр, но функции в большинстве случаев акцентированы на обязанностях ветеринарной службы и сельхозинспекции. А защита прав потребителей, рыночный надзор, ценовая инспекция, туризм, пробирная служба? Неужели ветеринарный врач сможет освоить все эти вещи?» - сказал Цильвик.

Активист отметил, что Госпродпотребслужба не может начать работу с сентября 2014 года, когда было начато ее формирование. Поэтому больше года потребители в Украине лишены возможности защитить свои права. Кроме того, ни одна из ведущих потребительских организаций не принимала участия в создании нормативных документов, которые закрепляют функции службы. Цильвик подчеркнул, что подчинение Госпродпотребслужбы Минагропроду не будет способствовать ее эффективной работе по защите потребителей.

Присутствовавшая на пресс-конференции руководитель проекта «Киев без табачного дыма» общественной организации «Институт Медиа Права» Юлия Солоха предложила два варианта удовлетворения требований общественных организаций.

«Сфера защиты прав потребителей должна быть подчинена непосредственно правительству, премьер-министру, или, возможно, должен быть создан отдельный департамент, отдельная служба, которая будет систематично заниматься вопросами прав потребителей», - сказала она.

Лыга добавил, что в случае, если правительство не отреагирует на призыв активистов, более 28 потребительских организаций обратятся в Европейскую комиссию с сообщением о срыве евроинтеграционных реформ.

«Мы ожидаем от ЕС оценки наших реформ. Наше правительство, к сожалению, работает только по маркерам, то есть не по фактической необходимости, которая есть в обществе, а по тому, что от него требует европейское сообщество. Поэтому мы ожидаем, что до правительства наконец будут доведены эти маркеры в сфере защиты прав потребителей», - сказал Лыга, отметив, что пока обращения активистов к правительству и президенту не увенчались успехом.

Председатель правления Центра общественного представительства «Жизнь» Андрей Скипальский, который также принимал участие в пресс-конференции, выразил мнение, что передача полномочий по координации Госпродпотребслужбы от премьер-министра к министру аграрной политики и продовольствия является попыткой передачи ответственности перед ЕС за неудачную реформу.

«Создается впечатление, что господин Арсений Яценюк понял, что реформа этих контролирующих органов провалилась и, чтобы снять с себя ответственность, он поручил (Госпродпотребслужбу – УНИАН) министру агрополитики. Когда дойдет дело до того, что это раскритикуют международные партнеры, будет крайним министр агрополитики», - сказал Скипальский.

Лыга подчеркнул, что ни в одной европейской стране ведомство по защите прав потребителей не подчиняется министерству сельского хозяйства. Наиболее распространена практика подчинения такой службы министерству экономики.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабмина от 18 ноября, координация работы Госпродпотребслужбы передана министру аграрной политики и продовольствия. Ранее служба подчинялась премьер-министру.

Европейский Союз занял нейтральную позицию в отношении этого решения, отмечая, что вопросы подчинения ведомств относятся исключительно к ответственности украинской власти.

По словам главы Минагропрода Алексея Павленко, министерство намерено инициировать кадровые перестановки в Госпродпотребслужбе в связи с ее неэффективной работой. В частности, в ведомстве считают, что руководство службы блокирует реализацию дорожной карты мероприятий по запуску экспорта семян в ЕС.

Кабмин принял решение о создании Госпродпотребслужбы в сентябре 2014 года. Ведомство создается на базе Государственной инспекции сельского хозяйства, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы, которые в свою очередь ликвидируются или реорганизуются. В начале июля правительство назначило главой Госпродпотребслужбы бывшего советника по юридическим вопросам Международной финансовой корпорации (IFC) Сергея Глущенко. Однако служба до сих пор не может начать работу, поскольку ее штат не сформирован и полномочия органов, на базе которых она создается, ей не переданы.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/61548