Право на мирные собрания в регионах зависит от политической воли власти на местах - эксперт

Киев. 25 ноября. УНИАН. В Украине необходимо установить единые правила проведения мирных собраний, поскольку в регионах это регламентируется и зависит от политической воли местной власти, которая создает свои "законы" для проведения или непроведения массовых акций.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила эксперт Украинского независимого центра политических исследований Анастасия Шимчук.

"Наиболее типичным нарушением права на мирный протест является положение местных советов, которые самовольно регулируют, где и как граждане могут проводить свои акции, и такие положения действуют минимум в 32 городах Украины", - сказала Шимчук.

По ее словам, активисты в рамках кампании по защите мирных собраний подали судебные иски относительно соответствующих положений городских советов Харькова, Полтавы, Бучи, Коростеня, Краснограда и Новых Петровцев. В результате только в Новых Петровцах и Краснограде незаконные решения были отменены, а в других городах суды или еще продолжаются, хотя все разумные сроки для рассмотрения прошли, или отказано в удовлетворении иска.

Таким образом, отметила Шимчук, «по нашему мнению, суды являются карманными и боятся местной власти - тех, кто в действительности должен отвечать, образно говоря, за вывоз мусора. А следовательно, необходимо установить единые правила проведения мирных собраний, которые будут действовать на всей территории страны, и установить исчерпывающий перечень, когда, при каких условиях может быть запрещена акция протеста, чтобы местные советы и суды не могли трактовать это по своему усмотрению».