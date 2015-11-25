Мероприятия против насилия в рамках международной инициативы женщин с ВИЧ состоятся более чем в 20 городах Украины

Киев. 25 ноября. УНИАН. Мероприятия международной инициативы женщин, живущих с ВИЧ, в рамках акции «16 дней против гендерного насилия» состоятся 25 ноября -10 декабря и охватят более 20 городов Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила национальный координатор кампании в Украине, заместитель председателя правления Всеукраинского благотворительного объединения «Позитивные женщины» Елена Стрижак.

Она отметила, что инициатором кампании выступила Евразийская женская сеть по СИДу. Мероприятия пройдут под единым слоганом «Насилию нет оправдания» и в целом охватят 11 стран Восточной Европы и Центральной Азии: Украину, Эстонию, Беларусь, Россию, Молдову, Грузию, Армению, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Кампанию в Украине поддержала ВБО «Позитивные женщины».

Стрижак сообщила, что день начала акции выбран не случайно - 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами.

Она подчеркнула, что насилие является ключевым фактором риска инфицирования ВИЧ у женщин, в том числе секс-работниц, женщин, принимающих наркотики, трансгендерных и других женщин. Глобальные и региональные оценки насилия в отношении женщин и связанных с ним последствий для здоровья свидетельствуют, что это является значительной проблемой.

По данным ВОЗ, почти треть всех женщин подвергались физическому и/или сексуальному насилию со стороны своих партнеров, и почти 40% всех убийств женщин во всем мире совершены их партнерами.

В Украине ежегодно насильственной смертью умирает в среднем тысяча женщин - около трех женщин в день.

Также Стрижак обратила внимание, что женщины, которые живут с ВИЧ и уязвимы к ВИЧ, чаще подвергаются насилию. Также она сообщила, что происходит «феминизация» эпидемии ВИЧ и СПИД.

«Если в начале эпидемии, согласно статистике, мы видели где-то 10-15% женщин, живущих с ВИЧ, то на сегодняшний день - это уже более 50%. То есть, мы видим, что на первое место выходит половой путь передачи ВИЧ-инфекции, и мы часто видим случаи, когда женщина инфицируется именно от своего сексуального партнера, и часто при этом она страдает от насилия. То есть, это отношения без ее желания, без использования методов защиты», - прокомментировала ситуацию координатор.

Она сообщила, что все мероприятия нынешней международной акции имеют целью изменить восприятие женщинами насилия как бытовой нормы, а также дать им понять, что насилию нет оправдания.

Программой региональной кампании предусмотрены: проведение пресс-конференций и круглых столов, уличных акций, флеш-мобов; организация дискуссионных, творческих и учебных площадок на тему гендерного насилия (мини-тренинги, женские клубы, живые библиотеки, занятия по арт-терапии, фото-сессии для женщин, переживших насилие, социальные кино-клубы); монтаж и демонстрация социальных видео-роликов; проведение социологических опросов.

Также в городах, которые будут охвачены кампанией, будут распространяться печатные материалы на тему гендерного насилия и информация о пунктах оказания помощи.

Предусмотрено также проведение информационной кампании в социальных сетях.

Она проводится при финансовой поддержке UNDP Istanbul Regional Hub, UN Women Multi-Country Office in Central Asia, UNAIDS Country office in Ukraine.

Как сообщила координатор по работе с женщинами Киевского городского отделения объединения «Всеукраинская Сеть ЛЖВ» Вера Варига, в частности, в столице в рамках акции будет проведено: 3 декабря в Центре СПИДа (ул. Отдыха, 11) диалог-встреча между женщинами и мужчинами по поводу насилия; 6 декабря в одном из торговых центров - акция с социальным театром и тематический опрос жителей города; 28 декабря для ВИЧ-позитивных женщин, попавших в ситуацию насилия, будет проведен тренинг.