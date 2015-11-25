Столичная компания "Квантум Электрик" планирует с 2016 года поставлять свою энергоэффективную продукцию в Европу

Киев. 25 ноября. УНИАН. Киевская компания «Квантум Электрик» планирует с 2016 года поставлять энергоэффективные тепловые панели собственного производства в Польшу и Словакию, так как предприятие уже получило соответствующий европейским стандартам сертификат качества. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный конструктор компании Сергей Петров.

«На сегодняшний день по результатам 3-месячной работы мы получили европейский сертификат на свою продукцию. Панели прошли испытания в Днепропетровске, затем в Турции и в Чехии, которые подтвердили заявленные нами показатели эффективности, безопасности. Мы имеем сертификат до 2020 года … Я думаю, что после Нового года мы заключим несколько контрактов (с клиентами из Словакии и Польши) и будем работать», - сказал он.

Петров отметил, что крупные оптовые покупатели из этих двух стран потенциально могут приобрести 500-800 тыс. штук тепловых панелей в год. Также он добавил, что компания учла пожелания потребителей и разработала, кроме квадратных панелей со стороной 60 см, прямоугольные со сторонами 60 см и 30 см. При этом данные панели устойчивы к перепадам напряжения в сети.

Как сообщила финансовый директор компании Наталья Садовская, «Квантум Электрик» также проводит переговоры с клиентами из Китая.

«Мы планируем поставлять продукцию в Китай. Там совсем другое количество людей и запросов», - сказала она.

В свою очередь коммерческий директор предприятия Ростислав Мазур сообщил о новой разработке компании – промышленном тепловентиляторе с инфракрасным нагревателем.

«Мы предложили новый прибор – инфракрасный тепловой воздушный нагреватель. Он втягивает воздух из помещения и при помощи инфракрасного нагревателя нагревает его до необходимой температуры и вдувает в помещение … Прибор очень экономичен и эффективен: при употреблении 3,5 киловатт электрической энергии он выдает около 5 киловатт тепловой. Кроме того, он экологичен», - сказал Мазур.

Петров сообщил, что цена такого вентилятора находится в диапазоне 12-25 тыс. грн в зависимости от тепловой производительности. По его словам, такая цена на 30% ниже аналогичной импортной продукции.

Как сообщал УНИАН, компания «Квантум Электрик» в начале сентября разработала и запустила в производство тепловую панель, которая эффективно отапливает жилые помещения при малом потреблении электричества. Панель состоит из натуральных керамико-углеродных пластин, внутри которых используется специальная нить. Форма аппарата представляет собой квадрат с размером сторон 60 см и толщиной 2 см.

По словам Мазура, одна панель рассчитана на площадь 13 кв. м, а ее цена составляет 2 500 грн, но при покупке от 6 штук стоимость снижается до 2 300 грн за прибор.

Справка УНИАН. Международная энергоинновационная компания «Квантум Электрик» – украинская группа компаний, ориентированная на разработку и внедрение энергосберегающих технологий, преимущественно в сфере теплотехники. Основана в 2008 году. Производственные мощности компании расположены в Киеве, а ее штат насчитывает 25 сотрудников.