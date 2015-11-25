За год работы ВР всего 34 депутата не пропустили ни одного заседания своих комитетов -исследование

Киев. 25 ноября. УНИАН. За первый год работы Верховной Рады Украины VII созыва только 34 народных депутата из 422-х не пропустили ни одного заседания парламентских комитетов, в которые они входят.

Результаты соответствующего исследования сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал аналитик Гражданской сети ОПОРА Анатолий Бондарчук.

По его словам, из указанного количества депутатов, которые регулярно принимали участие в заседаниях комитетов, 14 являются членами фракции «Народный фронт», 13 – «БПП», 4 – «Самопомочи», двое - из фракции Радикальной партии и один - от ВО «Батькивщина».

В то же время, кроме находящейся в плену в России народного депутата Надежды Савченко, ни на одном заседании своих комитетов не были народные депутаты Юрий Бойко и Михаил Добкин («Оппозиционный блок»), Александр Пресман («Видродження») и Вячеслав Богуслаев («Воля народа»).

Вместе с тем аналитики ОПОРЫ выявили, что уровень достатка депутатов влияет на посещаемость ими заседаний комитета, членами которых они являются. Так, в частности, аналитики подсчитали, что самый высокий показатель посещаемости комитетских заседаний народных депутатов, чье годовое задекларированное состояние составляет от 500 тыс. до 1 млн грн (78,1% посещаемости). На втором месте парламентарии с состоянием меньше 100 тыс. грн (76,4%), на третьем - депутаты с доходами от 100 до 500 тыс. грн. (75,3%) и наихудший показатель посещаемости занимают депутаты, чьи доходы составляют более миллиона гривен (63,4%).

Также представители ОПОРЫ сравнили, заседания каких комитетов депутаты посещают больше. Согласно протоколам заседаний, лучше всего депутаты посещали заседания Комитета по вопросам науки и образования (89,1%), на втором месте - Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики - 85,8%, далее Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады - 82,8%. Наименее дисциплинированными были члены Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны (61,1% посещений), Комитета по правовой политике и правосудию - 66,3% и Комитета по вопросам культуры и духовности - 66,6%.

Подытоживая результаты исследования, Бондарчук отметил: «Наверное, каждый народный депутат для себя должен определиться, будет он дальше заниматься своими делами и тогда, возможно, логичнее сложить депутатские полномочия и дать работать другим, или займется все же законотворческой деятельностью».