В столице 7 декабря состоится гала-концерт памяти Майи Плисецкой

Киев. 25 ноября. УНИАН. В Киеве состоится гала-концерт, посвященный памяти всемирно известной балерины великой Майи Плисецкой «Вечер памяти «AVE Майя».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил художественный руководитель «Classic Grand Ballet» Константин Пинчук.

По его словам, гала-концерт состоится 7 декабря в Октябрьском дворце.

«Сейчас продолжаются репетиции. В программе примут участие лучшие танцовщики Украины, солисты Национальной оперы, также приглашены ведущие солисты из Днепропетровска, Харькова, наши друзья из заграницы», - сказал он.

В программе гала-концерта, отметил Пинчук, будет много интересного.

«Нам захотелось сделать интересную программу, в которой мы собираемся использовать видеоматериалы из личных архивов Майи Плисецкой – ее репетиции, балеты в ее исполнении. Программу мы создаем так, чтобы все номера имели непосредственное отношение к творчеству Майи Плисецкой. Это номера, которые были поставлены специально для нее. Номера, которые она любила и танцевала. Также многие артисты изъявили желание поставить сольные номера специально для этой программы. Я уверен, что программа будет очень интересная, эксклюзивная, и мы ее еще не раз покажем в Украине», - сказал художественный руководитель.

В свою очередь, прима-балерина Национальной оперы Украины, народная артистка Украины Елена Филипьева отметила, что для нее большая честь принимать участие в гала-концерте, поскольку Плисецкая дала ей огромный толчок в творчестве.

«Майя Плисецкая сыграла в моей жизни очень большую роль... Во всех своих интервью она говорила про меня как про талантливую балерину. Она меня брала на гастроли со своим Имперским балетом, который она возглавляла, и также шептала на ухо другим танцовщикам, чтобы они были моими партнерами... Для меня - это очень большая честь... Меня знали, любили, но на такой уровень я вышла только благодаря ей... Для меня она – это вспышка в жизни, которая дал мне толчок, знакомства и показала мне мир. Я ей очень благодарна за это», - сказала артистка.

Прима-балерина Национальной оперы Украины, заслуженная артистка Украины Наталья Мацак отметила, что Плисецкая – не только легенда, а женщина, которая вне конкуренции.

«Профессиональных балерин в мире очень много, и во все времена есть какие-то свои знаковые персоны, но на примере этой балерины выросло не одно поколение артистов», - отметила она.

В свою очередь Пинчук отметил, что гала-концерт «Вечер памяти «AVE Майя» также запланировано провести в Днепропетровске, Одессе, Харькове, Львове и Виннице.