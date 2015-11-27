Эксперты считают, что коалиционное соглашение за год было выполнено всего на 20-30%

Киев. 27 ноября. УНИАН. Коалиционное соглашение за год было выполнено всего на 20-30%

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, которые были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН руководителем экспертных программ Украинского Института анализа и менеджмента политики Анной Свидченко.

«Подавляющее большинство экспертов неудовлетворительно оценили работу коалиции «Европейская Украина» (63,6%), оппозиции (77,3%), Согласительного совета (68,2%), Совета коалиции (63,7%). Лидером же антирейтинга стали временные специальные и следственные комиссии (Верховной Рады)», - отметила она.

В то же время, по словам Свидченко, эксперты отметили более эффективную работу представителя президента в парламенте, комитетов, фракций и председателя Верховной Рады.

«По мнению 80% экспертов, члены коалиции «Европейская Украина» выполнили коалиционное соглашение всего на 20-30%. 10% экспертов считают, что парламентарии справились только на 10%. Примечательно, что ни один эксперт не отдал свой голос за 60-100% (выполнение программы коалиции)», - отметила она.

Исследование было проведено Украинским Институтом анализа и менеджмента политики с 9 по 20 ноября 2015 года путем письменного удаленного интервьюирования 25 ведущих украинских экспертов и политологов.