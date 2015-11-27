В Украине за год работы нового Кабмина и парламента были реализованы лишь 10% политико-правовых и экономических реформ - эксперты

Киев. 27 ноября. УНИАН. В Украине за год работы нового правительства и парламента были реализованы лишь 10% необходимых как политико-правовых, так и экономических реформ.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, которые были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН руководителем экспертных программ Украинского Института анализа и менеджмента политики Анной Свидченко.

«Если говорить о реализации реформ, то здесь ситуация плачевная. Уровень выполнения политико-правовых реформ большинство экспертов (57,2%) оценивают в диапазоне 0-10%», - отметила она.

«Экономические реформы были оценены практически так же: 57,1% экспертов сошлись во мнении, что процесс реализации реформ данной сферы составил всего 10% от необходимого. 42,9% опрошенных оценили реформирование экономики в диапазоне от 20 до 40%, что является неудовлетворительным», - заметила Свидченко.

Исследование было проведено Украинским Институтом анализа и менеджмента политики с 9 по 20 ноября 2015 года путем письменного удаленного интервьюирования 25 ведущих украинских экспертов и политологов.