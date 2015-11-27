Эксперты считают, что Верховная Рада до конца года не примет изменения в Конституцию в части децентрализации

Киев. 27 ноября. УНИАН. Эксперты считают, что Верховная Рада до конца года не примет изменения в Конституцию Украины в части децентрализации власти.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, обнародованные на пресс-конференции в УНИАН руководителем экспертных программ Украинского Института анализа и менеджмента политики Анной Свидченко.

«По прогнозам 59% экспертов, до конца 2015 года конституционная реформа реализована не будет. Еще 27% считают, что голосование будет снова перенесено. Ни один респондент не высказал мнение, что изменения в Конституцию будут приняты до конца 2015 года», - отметила она.

Исследование было проведено Украинским Институтом анализа и менеджмента политики с 9 по 20 ноября 2015 года путем письменного удаленного интервьюирования 25 ведущих украинских экспертов и политологов.

Справка УНИАН. 31 августа Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.

Согласно регламенту Верховной Рады, парламент предварительно должен одобрить законопроект (в первом чтении) минимум 226-ю голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.