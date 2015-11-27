Киев. 27 ноября. УНИАН. В Украине стартовала новая волна информационной кампании «Не дай СПИДу шанс!».

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается в мире ежегодно 1 декабря.

Как отмечали участники мероприятия, кампания впервые объединила усилия правительства Украины и международных организаций: Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и компании Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, которая действует по поручению правительства Германии.

Целью кампании является повышение осведомленности о ВИЧ-инфекции среди населения, популяризация ответственного поведения и тестирования на ВИЧ.

К социальным инициативам в рамках кампании присоединятся также представители частного сектора, которые поддержат целый ряд масштабных мероприятий, направленных на информирование, тестирование и своевременное выявление ВИЧ-инфекции и других социально опасных заболеваний.

Кампания охватывает массовые профилактические мероприятия, которые проводятся уже во второй раз на национальном уровне. В частности, 28 ноября 2015 г. в десяти гипермаркетах «АШАН» по всей Украине (привлеченные города - Киев, Кривой Рог, Запорожье, Одесса и Львов) с 12.00 до 18.00 будет проводиться бесплатное добровольное и анонимное консультирование и тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С и сифилис для всех желающих. Также будут распространяться тематические информационные материалы и проходить интерактивные образовательно-профилактические мероприятия с участием молодежи и студентов.

Эксперты отмечали, что в странах Восточной Европы и Центральной Азии продолжается рост количества новых случаев инфицирования ВИЧ. По общим оценкам, в этом регионе число людей, живущих с ВИЧ, уже превысило 1,5 млн, и ежедневно регистрируется более 400 новых случаев ВИЧ-инфекций. Украина все еще демонстрирует угрожающий темп развития эпидемии ВИЧ/СПИД и остается одним из наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией регионов мира: по обновленным оценкам, на начало 2015 года в Украине проживало более 217 тыс. человек с ВИЧ.

Как отметил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, борьба с эпидемией ВИЧ остается одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере здравоохранения, а правительство выполняет свои обязательства и осуществляет координацию ответа на эпидемию, несмотря на все имеющиеся трудности.

«Всемирный день борьбы со СПИДОМ, который традиционно отмечается 1 декабря, – повод для всех нас продемонстрировать нашу сплоченность и единство в преодолении ВИЧ-инфекции в Украине, ведь только вместе мы можем добиться изменений к лучшему. Украина сделала европейский выбор, и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить проведение реформы всего сектора здравоохранения на самом высоком уровне и в соответствии с лучшим международным опытом. Я всегда буду поддерживать подобные акции», - сказал министр.

Директор Украинского центра контроля за социально опасными болезнями Минздрава Украины профессор Наталья Низова сообщила, что 57% ВИЧ-инфицированных в Украине проживают в Донецкой, Луганской, Николаевской и Одесской областях.

«До боевых действий на востоке страны 15% инфицированных проживали в Донецкой и Луганской областях. Сейчас эти люди мигрируют по стране. 75% среди новых случаев – у людей от 20 до 29 лет. Для нас очень важно, чтобы 20-летние остались здоровыми. Среди новых случаев также вдвое увеличилось количество женщин, половина из них инфицированы половым путем и не использовали презервативы при половом акте. Каждый второй человек, живущий с ВИЧ, не знает о своем статусе и остается вне медицинского наблюдения. В этой ситуации профилактическая работа по противодействию ВИЧ среди населения является чрезвычайно важной, поскольку предотвращать всегда проще, чем лечить», - сказала Низова.

В свою очередь региональный директор GIZ в Украине и в Республике Беларусь Сабине Мюллер заверила, что международные партнеры активно поддерживают Украину в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции.

«Сегодня мало кто вспоминает, что Германия столкнулась с одной из самых тяжелых эпидемий ВИЧ в Европе. Довольно долго все попытки не приносили существенных результатов, посокльку сосредоточивались преимущественно на так называемых уязвимых группах, которые имеют повышенный риск инфицирования. И только тогда, когда профилактические и образовательные программы охватили все общество и объединили усилия всех секторов (государственных институтов, частного сектора, гражданского общества), удалось добиться впечатляющего результата. Сегодня Германия делится своим опытом с Украиной. С 2009 г. в рамках сотрудничества Украина-Германия GIZ совместно с Министерством здравоохранения Украины успешно внедряют всеукраинскую информационную кампанию «Не дай СПИДу шанс!», которая базируется на лучших практиках и достижениях подобной немецкой кампании. Сегодня мы с радостью презентуем новую волну нашей кампании, и в дальнейшем будем поддерживать наших украинских партнеров в противодействии СПИДу», - сказала Мюллер.

По словам регионального директора ЮНЭЙДС в странах Восточной Европы и Центральной Азии Винея Салданы, сегодня в мире насчитывается 37 млн ВИЧ-инфицированных человек, и только половина из них знает о своем статусе.

«Очень важно дать человеку шанс знать о своем статусе. Первым шагом к достижению амбициозной цели ООН – преодолеть эпидемию ВИЧ – должно стать осознание людьми необходимости добровольно и регулярно проходить тестирование на ВИЧ. Системы здравоохранения, в свою очередь, должны обеспечить доступ к тестированию и лечению всех, кто в этом нуждается», - подчеркнул Салдана.

Посол доброй воли ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии певица Вера Брежнева, которая стала лицом региональной информационной кампании, призвала пройти добровольное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

«Эта кампания является просьбой к людям сделать тест на ВИЧ. Каждый человек должен знать о своем статусе. Проблема ВИЧ/СПИДа касается каждого. Также очень важным является то, что тестирование добровольное, анонимное и бесплатное. Чем больше из нас добровольно пройдет тестирование, тем быстрее изменится в нашем обществе отношение к этой болезни. Наша цель – преодолеть предубеждения, связанные с тестированием на ВИЧ, и объяснить, как можно большему количеству людей пройти тест на ВИЧ, узнать свой ВИЧ-статус и начать лечение, если тест больного оказался положительным – это необходимый шаг для того, чтобы спасти жизнь – свою, своего партнера и своих будущих детей», - отметила Брежнева.

Справка УНИАН. По оценкам ВОЗ и ЮНЭЙДС, Украина остается регионом с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции среди других стран Восточной Европы и Центральной Азии. По официальной статистике, с начала 2015 года в Украине зарегистрировано более 13 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, а с 1987 по 2015 год - более 277 тыс.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/61637