В ОПОРЕ не видят оснований для повторного срыва выборов в Мариуполе и Красноармейске

Киев. 27 ноября. УНИАН. Эксперты гражданской сети ОПОРА не видят оснований для повторного срыва выборов в Мариуполе и Красноармейске Донецкой области.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская и аналитик этой организации Александр Ключнев.

"На наш взгляд, есть все условия установить результаты выборов, если не будет каких-то спланированных провокаций... Учитывая достаточно высокий уровень готовности к проведению голосования, потенциальные риски повторного срыва выборов находятся только в политической плоскости, что позволяет правоохранительным органам более эффективно пресекать попытки дестабилизации ситуации", - сказала Айвазовская.

При этом она отметила, что МВД и другие правоохранительные органы имеют в своем распоряжении достаточные ресурсы для обеспечения правопорядка в день голосования 29 ноября, а их территориальные подразделения демонстрируют надлежащую готовность к сотрудничеству с наблюдателями для предупреждения и выявления правонарушений.

По словам Ключнева, избирательный процесс в Мариуполе и Красноармейске подготовлен на довольно высоком уровне. "Ключевым вызовом для избирательного процесса в Красноармейске и Мариуполе остается чрезмерная политизация работы территориальных избирательных комиссий и высокий уровень недоверия между участниками выборов, но мы фиксируем комиссий способность принимать адекватные решения", - отметил Ключнев. Также он не исключает попыток в этих городах административного влияния на избирателей в связи с наличием там большого количества бюджетных и промышленных предприятий.

Подводя итоги, эксперты призвали всех субъектов избирательного процесса не прибегать к незаконным действиям как при голосовании, так и при подсчете голосов.

Как сообщал УНИАН, 25 октября голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске не состоялось. Территориальные избирательные комиссии этих городов отказались передавать участковым избирательным комиссиям бюллетени, напечатанные в "Приазовским рабочим", из-за повреждений, а также ошибок в них. Соответственно, избиратели Мариуполя и Красноармейска не смогли принять участие в местных выборах.

Верховная Рада назначила местные выборы в Мариуполе и Красноармейске на 29 ноября.

24 ноября Центральная избирательная комиссия заявила, что напечатала бюллетени для голосования на выборах в Мариуполе и Красноармейске.