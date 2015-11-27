Народные депутаты за год работы дали более 7 тыс. обещаний, из которых выполнили всего 12 - общественная организация

Киев. 27 ноября. УНИАН. Народные депутаты за год работы дали более 7 тысяч обещаний, из которых выполнили пока всего 12.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель общественной организации «Система народного контроля «Слово и дело» Евгений Заика.

По его словам, абсолютными лидерами по количеству обещаний перед избирателями в парламенте текущего созыва стали представители фракции «Блока Петра Порошенко» - 1 тыс. 456 обещаний. Более 1 тыс. обещаний дали избирателям внефракционные народные депутаты (1061) и представители «Народного фронта» (1031). Меньше всего обещали избирателям в течение года депутаты от «Воли народа» (179) и «Видродження» (178).

Что касается лидеров фракций, то больше всего наобещали лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко - 103 обещания, и лидер фракции «БПП» Юрий Луценко – 71, сказал председатель общественной организации.

Говоря о выполненных обещанных и программных декларациях, Заика отметил, что в течение года лидерами в этом стали фракции «Самопомочи» и «Батькивщины». Они реализовали по четыре своих обещания. Фракция Радикальной партии выполнила два обещания, «БПП» и «Народный фронт» - по одному обещанию.

В то же время абсолютным лидером по количеству невыполнения обещаний стали представители «Оппозиционного блока». «Они провалили сразу два программных обещания о сохранении внеблокового статуса Украины и содействии реформированию правоохранительной системы», - сказал Заика.

Еще 55 обещаний, по словам аналитика ГО «Система народного контроля «Слово и дело» Вадима Михальченко, на сегодняшний день выполнены частично. У «Самопомочи» есть 15 таких обещаний, у «Батькивщины» - 16, «Народного фронта» - 10, «БПП» - два, Радикальной партии - семь, и «Оппозиционного блока» - пять.

В то же время по 500 обещаниям депутаты обманули избирателей, поскольку обещанное время для их реализации уже истекло, подчеркнули в общественной организации.