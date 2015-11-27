Тото Кутуньо в Украине даст два больших концерта в декабре, а прилетает заранее - погостить

Концерты легендарного Тото Кутуньо состоятся 2 декабря в Одессе (Одесский национальный театр оперы и балета) и 4 декабря в Киеве (НДИ «Украина». Всемирно-любимый певец выразил желание прилететь в Украину на несколько дней раньше, 30 ноября, чтобы погостить у нас подольше.

Тото Кутуньо — один из тех исполнителей, чьё творчество чётко ассоциируется с определенной эпохой. Его любили, ему подражали, по нему сходили с ума. Кажется, что он уже устал от активной гастрольной деятельности и просто почивает на лаврах. Но это не так! Артист по-прежнему много выступает и с тем же энтузиазмом общается с поклонниками. Его имя всё так же, как и много лет назад, волнует сердца слушателей. Его песням хочется подпевать, его тексты запоминаются в одно мгновение и навсегда. Для поклонников разных поколений, Тото Кутуньо-это легенда, автор прекрасных песен, итальянский певец с огромным талантом и чарующим голосом, с обаянием и шармом, галантностью и прекрасными манерами. Все это и объясняет огромную популярность Тото Кутуньо на протяжении десятилетий у зрителей разных стран и разных поколений.

Песни Тото Кутуньо, многим из которых не один десяток лет, до сих пор являются хитами. Без его участия артиста не обходится ни один знаменитый фестиваль Сан-Ремо, в котором метр выступал 15 раз и в 1983-м одержал грандиозную победу с песней «Только мы».

«Это радость, невероятная радость, когда твоя песня после Сан-Ремо становится популярной и не только в Италии, но и в мире - Украине, Белоруссии, Франции, Испании», – отмечает певец, композитор Тото Кутуньо.

Свои лучшие мелодии Тото Кутуньо щедро раздал звёздам мировой эстрады. Все его самые известные хиты достались Далиде, Мирен Матье и, конечно, без Тото Куньо не было бы такой славы у Джона Дассена.

Концерты Тото Кутуньо в Украине:

2 декабря – Одесса, Одесский национальный театр оперы и балета

4 декабря – Киев, Национальный дворец искусств «Украина»

Видеообращение певца к украинским поклонникам: https://youtu.be/jQe8NqSuoVQ



Дополнительная информация: http://kvartal-concert.com/afisha/toto-cutugno-4-12-2015