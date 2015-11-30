В Киеве усугубляется проблема распространения ВИЧ-инфекции - эксперт

Киев. 30 ноября. УНИАН. В Киеве усугубляется проблема распространения ВИЧ-инфекции. Об этом исполнительный директор Киевского отделения Всеукраинской сети людей с ВИЧ/СПИД Лада Булах заявила на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, столицу может ожидать рост показателей инфицирования ВИЧ молодежи и младенцев, рожденных ВИЧ-позитивными матерями.

«На сегодняшний день проблемы ВИЧ/СПИДа усугубляются. Центр СПИДа не финансируется. Бесплатного тестирования нет. Несмотря на то, что принята Национальная программа по преодолению эпидемии ВИЧ/СПИДа, в Киеве она провалена. Ее не приняли по неизвестным нам причинам. На сегодняшний день профинансированы только детские смеси питания младенцев с целью профилактировать передачу ВИЧ от матери к ребенку», - сказала Булах.

Она акцентировала, что в столице тестирование на ВИЧ-инфекцию осуществляется на платной основе, а потому оно недоступно многим лицам из группы риска.

«Первый шаг в борьбе с эпидемией - доступное тестирования. В Киеве за него надо платить. Поэтому нам следует ожидать роста показателей заражения ВИЧ. В этом году в Киеве умерли 205 человек с ВИЧ-инфекцией, из них 70 человек - от туберкулеза. В Европе эти показатели нулевые», - отметила Булах.

«В столице комплексную социальную, психологическую помощь оказывают только в двух коммунальных учреждениях и только молодежи и детям. Взрослым ВИЧ-позитивным больным в Киеве (на средства города) не предоставляется помощь вообще. Соцучреждения просто не принимают к себе людей с ВИЧ-статусом», - сказала Булах.

В свою очередь главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Юрченко отметил, что столица остается в пятерке городов - лидеров по распространению ВИЧ/СПИДа.

«В Киеве на диспансерном учете находится около 15 тысяч ВИЧ-позитивных людей. Главный путь передачи инфекции - половой. В последнее время меняется возрастная структура среди впервые выявленных случаев: преобладают люди после 50 лет», - подчеркнул Юрченко.

Он также отметил, что в этом году в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения медиков ВИЧ-инфекцией.

«В отношении детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями. Показатели: 23 ВИЧ-положительных новорожденных на тысячу. Это дети матерей, которые не желали находиться на больничном учете и не лечились. Все, кто получил соответствующую терапию, родили младенцев с отрицательным статусом», - сказал Юрченко.

Как сообщал УНИАН, по оценкам ВОЗ и Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Украина остается регионом с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции среди других стран Восточной Европы и Центральной Азии. По официальной статистике, с начала 2015 года в Украине зарегистрировано более 13 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, а с 1987 по 2015 год - более 277 тыс.

27 ноября в Украине стартовала новая волна информационной кампании «Не дай СПИДу шанс!». Целью кампании является повышение осведомленности о ВИЧ-инфекции среди населения, популяризация ответственного поведения и тестирования на ВИЧ.