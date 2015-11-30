Совладелец компании "Житомирські ласощі" заявляет о восстановлении своих прав на предприятие

Киев. 30 ноября. УНИАН. Совладелец кондитерской фабрики «Житомирські ласощі» - швейцарская компания Delta Capital SA заявляет о восстановлении своих прав на предприятие, которые были утрачены в 2010 году в связи с рейдерским захватом.

Об этом рассказал на пресс-конференции в УНИАН совладелец Delta Capital SA Аркадий Воловик.

«Решения приняты. Фабрика юридически восстановлена. Сегодня наш генеральный директор восстанавливает все по канонам Украины и открывает счет на территории Житомира. Я надеюсь, что все эти вопросы будут доведены до конца», - сказал он.

Как уточнила присутствовавшая на пресс-конференции юрист Delta Capital SA Наталья Мельник, акционеры «Житомирських ласощів», в число которых входят вышеупомянутая швейцарская компания и около 700 работников фабрики, потеряли предприятие в 2010 году вследствие его захвата обманным путем. По словам Мельник, рейдерский характер захвата подтверждают выводы Межведомственной комиссии по вопросам противодействия рейдерству. Обманутые акционеры пытались восстановить свои права на протяжении 5 лет, однако за это время фабрика была переоформлена в компанию «ЖЛ».

«Речь идет о восстановлении того, что было потеряно в 2010 году, возвращении акционеров в состав акционерного общества», - сказала Мельник. А народные депутаты Дмитрий Добродомов и Виктор Чумак, по словам Мельник, дезинформируют общество либо намеренно, либо не разобравшись в ситуации, сообщая о рейдерском захвате со стороны Delta Capital SA.

Воловик отметил, что лишенные прав акционеры только с 2014 года начали выигрывать суды, которые продолжались с 2010 года. По решению суда 27 ноября 2015 года была проведена отмена государственной регистрации «ЖЛ», восстановлена компания «Житомирські ласощі» и все ее акционеры. Все имущество фабрики принадлежит восстановленным собственникам.

Вместе с тем, Воловик сообщил, что представители Delta Capital SA и других восстановленных в правах акционеров не могут попасть на фабрику, поскольку им оказывают физическое сопротивление.

«Произошла коллизия. Компании «ЖЛ» не существует, а компания «Житомирські ласощі» - наша, восстановленная - не может войти на территорию фабрики», - сказал бизнесмен.

Воловик подчеркнул, что компания гарантирует сохранение всех рабочих мест за нынешними сотрудниками фабрики и выплату заработной платы за простой, который происходит сейчас.

«Мы считаем, по-человечески, что рабочие, а их тысяча с лишним человек, никакого отношения к хозяйственному спору на сегодняшний день не имеют», - отметил Воловик.

Также бизнесмен выразил уверенность в дальнейшем развитии института защиты иностранных инвесторов в Украине. Он подчеркнул, что зарубежные инвесторы будут с осторожностью смотреть на Украину, пока уровень защиты инвестиций со стороны украинских властей остается на нынешнем уровне.

Справка УНИАН. Фабрика «Житомирські ласощі» была основана в 1944 году. Потенциальная мощность предприятия составляет более 80 тыс. тонн продукции в год. Компания производит продукцию под тремя торговыми марками: «Житомирські ласощі», Doma и Optimix, недавно объявила о создании бренда Zhytomir Sweets. Ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований. Продукция компании экспортируется более чем в 20 стран мира.