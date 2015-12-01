Экологи заявляют о неэффективном использовании средств госбюджета при борьбе с наводнениями в Закарпатье

Киев. 1 декабря. УНИАН. Представители экологических общественных организаций Закарпатья считают, что средства, выделяемые из государственного бюджета на реализацию проектов по борьбе с наводнениями в Закарпатской области, используются неэффективно.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили активисты общественных организаций «Зеленая планета» и «Совет по экологической безопасности».

Заместитель председателя общественной организации «Совет по экологической безопасности» Валерий Цыбух отметил, что каждый год правительство бьет тревогу, заявляя о необходимости принятия мер для предотвращения весеннего наводнения в Закарпатье, но эта проблема остается актуальной по сей день.

По его словам, несмотря на проведенные ранее работы по строительству дамб и других водозащитных сооружений, в 2015 году от наводнения в Закарпатье сильно пострадала инфраструктура региона, в частности, были разрушены 2,9 км дамб, 3,4 км берегоукреплений, затоплен 21 гектар сельхозземель и около 200 жилых домов, а также размыты около 10 км дорог коммунального значения.

«Государство на эти цели тратит большие деньги, и, как нам известно с прошлых лет, львиная их доля шла совсем в другую сторону», - сказал Цыбух, добавив, что в связи с этим активисты пригласили экспертов и международных специалистов для контроля за целевым использованием средств, выделяемых на борьбу с наводнениями.

Присутствовавший на пресс-конференции специалист по ликвидации наводнений в Закарпатской области, член ОО «Совет по экологической безопасности» Анатолий Приц в качестве примера неэффективного использования средств привел ситуацию в городе Раков, где для строительства дамбы ради экономии средств вместо железобетонной конструкции строители использовали гравий и песок. «А когда пришли наводнения, эту конструкцию понесло километров на тридцать», - сказал он.

При этом, по словам Прица, для того чтобы избежать наводнения, достаточно прочистить русла рек, которые сильно засорены гравием и разным мусором. По его мнению, очистка рек значительно улучшит возможность справляться с наводнениями.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции основатель общественной организации «Люстрационно-антикоррупционное бюро Виноградарского района» (Закарпатская обл.) Михаил Чейпеш, гравий относится к полезным ископаемым, добыча которых требует специального разрешения, поэтому сельсоветы страдающих от наводнений регионов не могут привлечь дноочистительные организации для решения этой проблемы. По его словам, очищать реки от гравия имеют право только областные управления водных ресурсов (водгоспы).

«В этом вопросе присутствуют элементы коррупции и монополизации рынка со стороны водгоспов, ведь только они могут очищать реки от полезных ископаемых», - сказал Чейпеш.

Также присутствовавший на пресс-конференции председатель ОО «Зеленая планета» Евгений Ярина обратил внимание на проблему вырубки лесов в Закарпатье. По его словам, на сегодняшний день объем высаживаемых деревьев значительно меньше того, который был вырублен, а это только усугубляет проблему с наводнениями.

«Никто не занимается высадкой или обновлением лесов», - подчеркнул Ярина, добавив, что возглавляемая им организация ведет активные поиски инвесторов для реализации различных экологических проектов в Украине. При этом он высказал мнение, что благодаря использованию современных технологий наша страна сможет побороть проблему наводнений.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в горных реках Закарпатья поднялась вода. В результате 88 населенных пунктов остались без света, были разрушены автомобильные дороги и мосты, подтоплены несколько сотен жилых домов. По предварительным подсчетам, убытки составили более 2 млрд грн.