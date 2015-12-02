Более 340 мелких фермеров при поддержке FAO и ЕБРР прошли обучение практическим методам организации успешного агробизнеса

Киев. 2 декабря. УНИАН. Более 340 мелких фермеров, которые обрабатывают землю до 5 тыс. га, при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) прошли обучение практическим методам организации успешного зернового бизнеса на базе Сумского национального аграрного университета (СНАУ).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал ректор СНАУ Владимир Ладыка.

«Проект «Успешный зерновой бизнес на небольшой площади» начался в 2014 году. На сегодняшний день проходит второй цикл тренингов, который завершится в январе 2016 года. В рамках проекта обучение прошли уже 340 мелких фермеров», - сказал он.

Присутствовавшая на пресс-конференции доцент СНАУ Лариса Калачевская, которая координирует данный проект, отметила высокий интерес фермеров к обучению. По ее словам, в проекте приняли участие аграрии из 7 регионов Украины, в частности, из Сумской, Черниговской и Полтавской областей. Отличительной чертой проекта является его практическая направленность.

«Хочу отметить, что 80% наших экспертов – это эксперты-практики. Это представители крупных компаний, которые работают в аграрном бизнесе, это руководители производственных подразделений, которые действительно имеют дело с аграрным бизнесом, с технологиями и могут поделиться своим опытом», - сказала она.

Модули текущего цикла проекта посвящены вопросам почвоведения, технологий производства разных видов культур, специфике механизации в условиях небольшого фермерского хозяйства, а также экономическим и маркетинговым аспектам агробизнеса. Этот цикл тренингов будет завершен проведением международной конференции «Миллион с гектара», которая пройдет во Львове 18-19 февраля и продемонстрирует нишевые возможности для зерновых фермерских хозяйств в агробизнесе.

Экономист инвестиционного центра FAO Андрей Ярмак, который также принимал участие в мероприятии, отметил, что роль международных институтов в реализации проекта заключалась в привлечении экспертов и разработке обучающих программ.

«Участие FAO и ЕБРР заключалось в том, что обе организации имеют тесную связь с агробизнесом и соответственно мы помогли сформировать совместно с учеными и преподавателями СНАУ учебную программу, сориентированную непосредственно на реальные потребности агробизнеса. Также мы привлекали непосредственно предприятия к участию в тренингах в качестве экспертов», - сказал Ярмак.

В свою очередь аналитик по вопросам аграрного бизнеса ЕБРР Василий Говгера отметил, что организации также полностью финансируют проект.

«Мы покрываем 70% полной стоимости этого проекта, в то время, как FAO покрывает 30%», - сказал Говгера. Вместе с тем аналитик не назвал стоимость реализации проекта, однако отметил, что она является «символической», поскольку крупные аграрные компании, предоставляя своих экспертов, не берут за это платы.

Калачевская также добавила, что все материалы тренингов доступны любому желающему бесплатно и в любое время, СНАУ не ограничивает круг участников проекта. По ее словам, университет намерен продолжить обучение мелких фермеров и в 2016 году.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 сентября 2015 года банк взял на себя обязательства по предоставлению 11 млрд евро в рамках 346 проектов в нашей стране.

FAO действует в качестве ведущего учреждения, занимающегося проблемами развития сельских регионов и сельскохозяйственного производства в системе ООН.

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