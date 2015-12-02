Ассоциация свиноводов Украины прогнозирует снижение цен на свинину в 2016 году

Киев. 2 декабря. УНИАН. Ассоциация свиноводов Украины (АСУ) прогнозирует снижение цены на свинину в 2016 году, вызванное ростом предложения мяса на внутреннем рынке из-за ожидаемого сворачивания многих производств, сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава АСУ Артур Лоза.

«Следующий год будет для потребителей относительно комфортным, для производителей свинины следующий год будет достаточно проблемным и для многих он будет годом принятия ключевого решения о выходе из бизнеса», - сказал он.

По его словам, свиноводы уже сейчас работают на грани рентабельности. При цене на рынке 26,5-27,5 грн за кг, себестоимость производства килограмма свинины составляет 25-27 грн без амортизации и расходов на погашение финансовых обязательств. Рост цен на свинину сдерживает низкая покупательная способность населения. Сейчас украинцы покупают на 25% меньше свинины, чем в 2013 году.

Вместе с тем, в следующем году отрасль свиноводства столкнется с рядом других вызовов. Во-первых, по словам Лозы, грядущие изменения налогового законодательства в части отмены специального режима взимания НДС приведут к прямому вымыванию средств из оборота свиноводческих предприятий на уровне 5-10%. Кроме того, свиноводческая отрасль переживает эпидемию крайне опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней. Распространение вируса, которое происходит как в сельской местности, так и на предприятиях, по словам главы АСУ, не контролируется надлежащим образом.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции экономист Департамента технического сотрудничества Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак, решить проблему упадка свиноводческой отрасли может диверсификация сбыта.

«Нет причин без развития и поиска новых рынков сбыта надеяться на то, что цены на мясо, цены на живой вес будут расти. Розничная цена немного зависит от других факторов, но цена, которую получит фермер, будет в следующем году оставаться под существенным давлением», - сказал Ярмак.

В свою очередь аналитик FAO Андрей Панкратов, который также принимал участие в пресс-конференции, сообщил, что согласно разработанному организацией мясному балансу на 2016 год, спрос на мясо свинины и говядины останется на уровне 2015 года (возможен рост на 1%), в то же время экспорт свинины и говядины сократится на 40%.

«Мы в баланс заложили снижение экспорта свинины и говядины на 40%», - сказал Панкратов, отметив, что снижение экспорта связано с анонсированным Россией продовольственным эмбарго для Украины и товарной блокадой Крыма.

Ярмак добавил, что к 4 декабря разработанный FAO мясной баланс будет опубликован в сети Интернет, информация в базе данных будет обновляться ежемесячно.

Как сообщал УНИАН, российские власти приняли решение ввести запрет на импорт украинской продукции с 1 января 2016 года. Россия неоднократно заявляла, что пойдет на этот шаг в случае вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

В то же время Минагропрод заявляет, что такие действия России не повлияют на украинский АПК, подчеркивая, что основным рынком сбыта украинских сельхозтоваров являются страны Азии, ЕС и Африки.

Товарная блокада Крыма со стороны материковой Украины была организована общественными активистами с 20 сентября 2015 года в ответ на системные притеснения, преследования и нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму.