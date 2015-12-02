Большинство законов принимались парламентом с несоблюдением положений регламента – "ОПОРА"

Киев. 2 декабря. УНИАН. Большинство законов принимались Верховной Радой Украины с несоблюдением положений регламента.

Об этом сказал аналитик общественной сети «ОПОРА» Александр Клюжев на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он отметил, что это не только свидетельствует о пренебрежении законодательных требований, но и непосредственно влияет на качество принятых законов в Украине.

По его словам, украинский парламент VIII созыва по сравнению с предыдущим созывом работал «более интенсивно».

«Ключевым достижением парламента нынешнего созыва мы считаем обеспечение институционной независимости Верховной Рады в треугольнике взаимодействия между ней, президентом и Кабинетом министров», - подчеркнул он.

При этом эксперт добавил: «По нашим подсчетам 78% всех законодательных актов, рассмотренных результативно ВР за год деятельности, принадлежали к законодательной инициативе народных депутатов и, собственно, депутатский корпус продемонстрировал способность быть ключевым игроком в формировании правового пространства».

Клюжев отметил, что президентские инициативы в основном получали поддержку в ВР, несмотря на довольно «конфликтные взаимоотношения внутри депутатского корпуса, в частности, коалиции».

По его словам, 58 законопроектов, внесенных в парламент президентом, были результативно проголосованы. В то же время аналитик отметил, что только 33% правительственных законопроектов были поддержаны депутатским корпусом.