Уходящий год стал самым сложным в истории молочной отрасли Украины – Ассоциация производителей молока

Киев. 2 декабря. УНИАН. Уходящий 2015 год стал самым сложным для молочной отрасли независимой Украины, поскольку ознаменовался рекордно низкими ценами на молочную продукцию в мире и ценовыми перекосами, когда менее качественное молоко продавалось по стоимости молока экстра-класса, сказал на пресс-конференции в УНИАН представитель Ассоциации производителей молока Андрей Дыкун.

«В этот год мы очень многому научились и, скажу откровенно, прошли за один год путь, который, наверное, должны были проходить лет 5-7», - отметил Дыкун.

По его словам, исторически низкие цены на молочную продукцию в мире в 2015 году сделали украинскую «молочку» неконкурентоспособной на зарубежных рынках. Кроме того, на внутреннем рынке снижался спрос на молоко экстра-класса, потому что его отпускная цена часто равнялась цене менее качественной продукции второго класса. Дыкун подчеркнул, что выживание молочного фермерства в 2015 году напрямую зависело от возможности повышать эффективность производства.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции экономист Департамента технического сотрудничества Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак, в уходящем году порог безубыточности фермы составлял 7 тыс. литров годичного надоя на корову.

«В текущем году хотя бы быть безубыточными могли только те предприятия, которые доят как минимум 7 тыс. литров на корову в год», - сказал он.

При этом Ярмак отметил, что многие из недостаточно эффективных хозяйств были вынуждены прекратить работу. В результате в новый год Украина войдет с более эффективным молочным производством.

По прогнозам FAO, по итогам 2015 года производство молока в Украине сократится на 4,5%, а переработка – на 8,5%. Экономист отметил, что, несмотря на рост эффективности производства в сельхозпредприятиях, снижение производства молока в нашей стране продолжится и в 2016 году за счет хозяйств населения.

«Ожидать того, что тенденция сокращения производства молока будет сломана, не приходится», - сказал Ярмак.

По его словам, в структуре молока, которое поступает на переработку, в 2015 году доля ферм составит 58%, а в 2016 году – 60%.

В свою очередь председатель совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский, который также принимал участие в пресс-конференции, сообщил, что цены на украинскую «молочку» достигают европейских, а в некоторых случаях и превышают их. В связи с этим, по его словам, Украина увеличит импорт молочной продукции из Европы в следующем году, когда полноценно заработает зона свободной торговли между Украиной и ЕС.

«С 2016 года начинает работать зона свободной торговли, и мы ожидаем, что увеличится импорт молочных продуктов», - сказал Чагаровский, отметив, что в первую очередь произойдет увеличение импорта сыров, масла и сырных продуктов.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина полностью обеспечивает себя необходимым объемом молочной продукции.

Десять молочных предприятий Украины ожидают разрешения на поставки продукции в ЕС, кроме того, отечественные предприятия ищут возможности для вхождения на рынки других стран, что поможет компенсировать потерю российского рынка сбыта, куда осуществлялось до 90% экспорта молочной продукции.

По данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине (без учета оккупированного Крыма и части зоны АТО) в январе-октябре 2015 года составило 9,3 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.