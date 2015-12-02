Рок-группа "Шабля" представил в Киеве альбом "Браття Українці"

Киев. 2 декабря. УНИАН. Украинская рок-группа «Шабля» представил альбом «Браття Українці» на компакт-диске, в который вошли 7 треков, в том числе и одноименная песня, которая 10 октября 2015 года была признана официальным гимном бойцов антитеррористической операции на Всеукраинском форуме участников и ветеранов АТО.

Альбом на пресс-конференции в УНИАН представил лидер группы Вова Гейзер.

По его словам, песня «Браття Українці» также стала строевой песней бойцов батальона имени Героя Украины генерала Сергея Кульчицкого Национальной гвардии Украины.

Кроме того, именно этот сингл вошел в топ-10 лучших песен украинских и зарубежных исполнителей военно-патриотической тематики.

Гейзер сообщил, что группа основана в 2013 году. В основном группа исполняла веселые песни, пока в Украине не начались акции протеста и трагические события. С началом Революции Достоинства были написаны песни, вошедшие в альбом «Браття Українці».

Саунд-продюсер альбома Андрей Мазепа сообщил, что работа над записью альбома длилась около двух месяцев. Треки записывали в студии во дворце «Украина», диск издан отечественной компанией.

Продюсер Сергей Недашковский отметил, что этот альбом музыканты посвящают героическому украинскому народу и всей мировой общественности, кому небезразлична судьба Украины, Героям Небесной Сотни, воинам АТО, добровольческим батальонам, украинской армии и Военно-морскому флоту Украины, политическим заключенным, всем тем, кто защищает границы Украины, кто отдал свою жизнь за Украину.

Недашковский отметил, что этим альбомом музыканты хотят поддержать как украинских военных, так и вообще всех патриотов Украины.

«Наша благодарность будет за то, что людям это понравится. Потому что, действительно, наша музыка – наши мысли...», - подчеркнул он.

«И если военные, комбаты, части нас будут приглашать – нет такого, что мы едем за деньги. Мы готовы ехать и ехать бесплатно, только надо знать, для кого играть, где нас ждут», - добавил Недашковский.

Гейзер также пригласил всех поклонников творчества группы посетить 4 декабря концерт для военных АТО, который состоится в Доме офицеров, и на котором будет выступать группа «Шабля».