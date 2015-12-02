Восстановление крымскотатарской автономии в составе Украины поможет вернуть Крым - представители общественных и правозащитных организаций

Киев. 2 декабря. УНИАН. Представители украинских и крымско-татарских общественных и правозащитных организаций уверены, что восстановление крымскотатарской автономии в составе Украины поможет вернуть Крым и восстановить территориальную целостность Украины.

Об этом они завили на пресс-конференции в УНИАН.

"В вопросе восстановления территориальной целостности Украины мы предлагаем использовать механизм правосубъектности коренного народа Крыма - крымских татар. Именно восстановление правосубъектности крымско-татарского народа, который подвергается политике этноцида, позволит усилить международное давление на Российскую Федерацию в части освобождения временно оккупированной территории Крыма", - сказал правозащитник, предстваитель крымско-татарской правозащитной организации « Азатлик» Синавер Кадыров.

Он также отметил, что несмотря на заявления представителей украинской власти о том, что Крым не забыт, практически ничего не делается для его освобождения. «Мы пришли к неутешительному выводу, что у государства нет реальной программы по деоккупации Крыма»,- сказал он.

На пресс-конференции представители общественных и правозащитных организаций обнародовали меморандум о восстановлении правосубъектности крымскотатарского народа. Меморандум подписали несколько общественных организаций, в том числе "Азатлык", "Антикоррупционный Рух" В.Наливайченко, благотворительная организация "Фонд Рада миру", "Millet Vetan Qirim" и правозащитники.

«Данный меморандум подписан с целью освобождения нашей родины от оккупантов и восстановления Автономной Республики Крым как национально-территориальной, то есть Крымскотатарской Автономнной Республики Крым в составе единой, независимой, демократической Украины", - говорится в меморандуме.

Активист национально-освободительного движения Ерфан Кудусов отметил, что создание прообраза государственных органов Крымскотатарской территориальной автономии на территории материковой Украины позволило бы включить их в международный переговорный процесс.

В свою очередь, представитель благотворительной организации "Фонд Рада миру" Юлия Зайцева заявила о необходимости записать "в теле Конституции Украины специальный раздел, закрепляющий национально-территориальную автономию".