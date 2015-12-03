Представители лотерейного бизнеса обратились к Президенту и Генпрокурору, а также намерены обжаловать в судебном порядке смену собственника "Украинской национальной лотереи"

Киев. 3 декабря. УНИАН. Представители лотерейного бизнеса намерены в судебном порядке обжаловать смену собственника “Украинской национальной лотереи”, а также обратиться в Генеральную прокуратуру с призывом расследовать соответствующее решение Королёвского районного суда города Житомира.

“Мы подготовили обращение к генеральному прокурору, к министру внутренних дел. Надеемся на официальное расследование - кто это финансирует, какие поддельные документы использовались, почему суд Житомирской области за 4 дня принимает решение о смене собственника”, - сказал генеральный директор “Украинской национальной лотереи” Андрей Бочковский на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, суд признал гражданина Швейцарии Питера Шетти собственником лотереи в связи с тем, что он владеет венгерской компанией, которая ранее входила в капитал предприятия. При этом на момент вынесения решения данная компания уже не была собственником лотереи.

"Мы обращаемся к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отреагировать на ситуацию и обеспечить защиту прав иностранных инвесторов в Украине ", - акцентировал генеральный директор "Украинской Национальной Лотереи" Бочковский.

Как заявила адвокат-руководитель судебной практики Pavlenko Legal Group Елена Перцова, законные собственники предприятия обжалуют смену собственника в судебном порядке.

“У нас, по сути, за 4 дня на основании решения Королёвского районного суда города Житомира было украдено 100% уставного капитала предприятия, которые превышают несколько сотен миллионов гривень”, - подчеркнула Елена Перцова.

Справка УНИАН. "Украинская национальная лотерея" (УНЛ) - один из крупнейших операторов лотерей Украины, входит в состав "Всемирной лотерейной ассоциации", а также "Европейской Ассоциации государственных и тото лотерей". Компания основана в 1997 году. 100% акций УНЛ принадлежит западным инвесторам. Компания владеет лотереями: "Кено", "Супер Лото", "Лото Тройка", "Лото Максима" и др.