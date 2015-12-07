ВСК в течение двух недель представит финальный отчет о нарушениях во время второго тура выборов в Кривом Роге

Киев. 7 декабря. УНИАН. Временная специальная комиссия Верховной Рады по вопросам проверки фактов нарушений во время проведения повторного голосования на выборах Криворожского городского головы 15 ноября 2015 года (ВСК ) в течение двух недель представит финальный отчет.

Об этом на пресс-конференции УНИАН заявил народный депутат Украины, член ВСК Игорь Луценко.

По его словам, решение ВСК о выявленных нарушениях во время выборов в Кривом роге являются «глубоко промежуточным».

«Нам нужен четкий финальный отчет, по срокам у нас есть для этого две недели», - отметил он.

«Все понимают, что там (на выборах в Кривом роге - УНИАН) есть нарушения, мы просто констатировали очевидное еще раз», - отметил Луценко.

«Основная задача ВСК показать, что эти нарушения повлияли на волеизъявление, над этим фактом как раз надо будет поработать. Потому, что я, увы, вижу, что два-три представителя «БПП» и еще некоторые представители коалиции в этой комиссии не воспринимают эту позицию, они просто тормозят ее работу», - заверил народный депутат.

«Нам нужно доказать, что нарушения во время выборов в Кривом роге повлияли на голосование, тогда у нас будут все основания требовать скорректировать результат, в соответствии с законом, таким образом, чтобы мы могли установить объективную истину», - отметил Луценко.

«Однако я должен констатировать, что решение не будет таким однозначным, и скорее всего оно просто будет рекомендовать дальше переназначить выборы в Кривом Роге», - считает он.

В свою очередь председатель правления Добровольческого Движения ОУН Николай Коханивский заявил, что на востоке Украины сейчас происходит национальный подъем, «у нас бунтует восток и юг».

Однако он отметил, что после выборов в Мариуполе нельзя сказать, что этот город будет полностью подконтролен украинской власти, скорее, наоборот.

По его словам, добровольческое движение ОУН находится в оппозиции к нынешней власти.

«Мы воюем как с внутренним, так и с внешним оккупантом на восточном фронте», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, городским головой Кривого Рога во время второго тура выборов 15 ноября был избран представитель "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул. По данным ЦИК, Вилкул получил 89 тыс. 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 тыс. 457 голосов (48,83%). 26 ноября ВР создала ВСК по проверке нарушений во время выборов Криворожского городского головы. Сегодня, 7 декабря, вице-спикер парламента Оксана Сыроид на согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента заявила, что ВСК Верховной Рады по вопросам проверки фактов нарушений во время проведения повторного голосования на выборах Криворожского городского головы 15 ноября 2015 года видит основания для проведения повторных выборов в Кривом Роге.