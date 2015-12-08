Ветераны АТО обещают контролировать ход судебного процесса над виновными в Иловайской трагедии

Киев. 8 декабря. УНИАН. Ветераны антитеррористической операции обещают контролировать ход судебного процесса над виновными в Иловайской трагедии, если он когда-нибудь начнется.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель общественной организации "Военно-патриотическое объединение участников АТО "Справедливость" Тарас Костанчук.

"Власть боится этого суда, но в суд придем мы, и уже не удастся что-то скрыть, что-то интерпретировать, потому что мы там (в Иловайске) были, мы там потеряли побратимов, мы знаем, что происходило", - сказал Костанчук.

Он с сожалением констатировал, что за более чем 100 дней с годовщины Иловайской трагедии никто ничего не сделал, чтобы привлечь виновных к ответственности.

По словам Костанчука, виновно в "Иловайском котле", в котором погибли, по разным оценкам, от 500 до 1000 человек, не только штабное руководство. "Виновны в ситуации в Иловайске, Дебальцево, Саур-Могиле, Донецком аэропорту априори командование Украины. Это, в принципе, норма для войны, но надо установить степень ответственности - от командира батальона до командования Минобороны и президента как верховного главнокомандующего. Каждый имеет свою долю ответственности... И эти преступления не имеют срока давности, и за них надо будет отвечать рано или поздно", - заявил Костанчук.

Как известно, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, пропали без вести 158. Вместе с тем, парламентская ВСК по расследованию трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек.

По информации военной прокуратуры, общее число боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышало 16 тыс. человек.