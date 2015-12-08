Более 40 млн долл. для лечения ВИЧ-инфицированных могут быть использованы неэффективно - эксперт

Киев. 8 декабря. УНИАН. Более 40 млн долларов для лечения ВИЧ-инфицированных, выделенные международными донорскими организациями, могут быть использованы неэффективно.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН представитель ВИЧ-положительного сообщества, заместитель председателя Национального совета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции и туберкулеза Владимир Жовтяк.

Он выразил опасения, что вследствие коррупционных действий нового руководства сети "Людей, живущих людей с ВИЧ" (ЛЖВ), которое возглавил Дмитрий Шерембей, могут быть закуплены некачественные и дорогие препараты для лечения ВИЧ-позитивных людей в Украине. По словам Жовтяка, недавние выборы новых руководителей сети прошли с нарушением украинского законодательства.

"20 октября произошли выборы в правлении в сети ЛЖВ. Они прошли с нарушением внутренней политики сети ЛЖВ, украинского законодательства и этического кодекса. Речь идет о том, что на местах, в областях выборы либо не проведены вообще, либо выборы были проведены с нарушением протокола - люди не участвовали, их подписи были подделаны. Когда выборы прошли, я, как председатель координационного совета, поздравил Шерембея, считая, что все прошло честно. Но мне начали звонить люди, рассказывая о фактах нарушения во время выборов. Я не мог бросить людей, которые верят мне и просили меня отстаивать их право", - отметил Жовтяк.

Он подчеркнул, что не борется за должность как таковую. "Я, как основатель сети, не мог и не хотел бросать людей, чьи права были нарушены. Я не борюсь за должность. У нас есть документы, которые подтверждают нарушения украинского законодательства", - сказал Жовтяк.

Он акцентировал, что по данной ситуации открыто пять уголовных дел. "Они касаются кражи документов из офиса сети, подделки документов. Одно из уголовных производств по поводу злоупотребления юристом, в частности, заверения документов без оригиналов - банковских карточек и внесение в государственный реестр недостоверной информации, а также дело о нанесении телесных повреждений женщинам-инвалидам. Мы надеемся, что мы сможем донести нашу позицию ко всем гражданам нашей страны. Для нас важно, чтобы деньги, которые выделило международное сообщество, были реализованы рационально", - сказал Жовтяк.

Он также рассказал, что ранее сети ЛЖВ, благодаря новой системе закупок, удалось сэкономить 6 млн долл.

"Денег в госбюджете не хватало, и более двух третей людей могли не получить лечения. Последние несколько месяцев мы проводили закупки для ВИЧ-инфицированных. Мы внедрили новую систему закупок, которая позволила снизить цену препаратов на более чем 25% - с 24 миллионов долларов до 18 млн долларов. Это более 15 тысяч людей не умрут или не будут распространять ВИЧ", - сказал Жовтяк.