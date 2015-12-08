В КИУ заявляют о финансовой непрозрачности местных выборов

Киев. 8 декабря. УНИАН. По уровню непрозрачности избирательных средств местные выборы 2015 года были на уровне местных выборов 2010 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Он отметил, что КИУ провел мониторинг финансирования избирательных кампаний в 5 городах – Тернополе, Мукачево, Ривне, Черкассах и Херсоне.

По словам Кошеля, эти города были выбраны для мониторинга с учетом охвата разных регионов Украины, а также с учетом наличия там большого количества региональных телеканалов. Мониторинг проводился с 23 сентября по 30 ноября 2015 года включительно.

«Если рассматривать наш последний мониторинг по прозрачности избирательных средств, то у нас есть все основания говорить, что по уровню теневых средств, по уровню непрозрачности избирательных средств местные выборы 2015 года, к величайшему сожалению, на уровне местных выборов 2010 года. То есть никаких практических результатов по улучшению качества финансовой отчетности кандидатов, прозрачности средств, уменьшению теневых средств мы не получили. Это огромный минус», - подчеркнул он.

Как сказал Кошель, мониторинг показал, что из 73 кандидатов, которые баллотировались на должности городских голов в перечисленных городах, свои счета открыли только 40 кандидатов. «То есть чуть больше, чем каждый второй. Это может говорить о том, что, очевидно, эти кандидаты либо работали как технические, то есть не проводили кампанию с расчетом на победу, либо же их кампания финансировалась непрозрачно – доминировали теневые средства. Также кампания могла финансироваться со счетов политических партий, что также свидетельствует о том, что она не велась с расчетом на победу», - подчеркнул он.

По словам Кошеля, обнародовали информацию об открытии счетов только двое из этих 73 кандидатов.

«Кандидаты показательно не желали отчитываться перед избирателями ни о своих счетах, ни о средствах, которые они тратили на выборах. Также из 40 кандидатов, которые открыли избирательные счета, только 23 подали промежуточные финансовые отчеты, только 21 из 40 подал окончательный финансовый отчет. Такие показатели, мягко говоря, не являются достаточными для того, чтобы мы могли говорить об определенном прогрессе в прозрачности избирательных средств», - сказал он.

Как отметил Кошель, КИУ подчеркивает необходимость внесения изменений в избирательное законодательство, в частности для обеспечения прозрачности избирательных кампани

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/61910