Мировая легенда, автор музыки к фильму "Шербурские зонтики" Мишель Легран даст в Украине только четыре концерта

Концерты всемирноизвестного композитора, аранжировщика, пианиста и дирижера Мишеля Леграна в Украине станут уникальными событиями, потому как в программе прозвучат не только легендарные хиты Маэстро, а также совершенно новые музыкальные композиции, которые украинский слушатель услышит впервые.

Мишель Легран выступит в сопровождении Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины. Специальный гость и участник-певица Джамала.

Мишель Легран – автор более двухсот саундтреков к известнейшим кинофильмам, обладатель трех премий «Оскар» и пяти премий «Грэмми» в номинации «Лучшая музыка», также известен своими джазовыми композициями.

Для большинства поклонников Мишель Легран остается прежде всего автором музыки к фильму "Шербурские зонтики", в котором свою первую роль исполнила Катрин Денев.

График концертов:

13 декабря – г. Винница (театр им. Н. Садовского);

14 декабря – Киев (НДИ «Украина»);

15 декабря- Харьков (ХНАТОБ);

17 декабря- Одесса (Областная Филармония)

Композитор, аранжировщик, пианист и дирижер – таланты этого французского музыканта можно перечислять бесконечно. Мишель Легран сотрудничал с такими великими музыкантами, как Майлз Дэвис, Билли Эванс, Фил Вудс и другими. Результатом их совместного творчества стала пластинка «Legrand Jazz», что в далеком 1958 году положила начало джазового пути композитора.

За свою карьеру Легран записал сотни альбомов в различных жанрах с такими мировыми звёздами, как Рэй Чарльз, Элла Фитцджеральд, Арета Франклин, Фрэнк Синатра, Барбара Стрейзанд. Музыке Маэстро аплодировали зрители лучших концертных залов мира и поклонниками его таланта являются миллионы людей.

Музыка Мишеля Леграна – это мелодии о любви и для любви. Вероятно, и свои глубокие чуства и любовные переживания Маэстро переносит в музыку, ведь история любви Леграна не менее прекрасна и удивительна: только в прошлом году, 2014 году, он женился на той, которую любил 50 лет!

Услышать музыку в исполнении автора, прочувствовать глубину и палитру эмоций Маэстро, которые он вкладывал в свои творения, когда сочинял свою музыку, вспомнить всемирноизвестные мотивы, а также впервые услышать мелодии, которые со временем также могут стать хитами во всем мире - все это в концертной программе знаменитого Мишеля Леграна!

В программе прозвучат все легендарные композиции великого Маэстро, а также несколько новых музыкальных сюрпризов.

Не пропустите концерты великого Мишеля Леграна!





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Организатор концертов:

Компания «Квартал-концерт»

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