Более 100 тыс. аграриев 10 декабря выйдут на всеукраинскую забастовку против отмены налоговых льгот – глава Аграрной партии Украины

Киев. 9 декабря. УНИАН. Более 100 тысяч аграриев 10 декабря выйдут на всеукраинскую забастовку, протестуя против принятия предложенного правительством варианта нового Налогового кодекса, которым отменяются фискальные льготы сельхозпроизводителям.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик.

«Завтра по всей Украине будет проводиться предупреждающая всеукраинская забастовка, на которой мы ожидаем, что фермеры, единоличники, средние предприятия, представители крупных аграрных формирований появятся под стенами районных и областных советов и администраций. Мы ожидаем, что таким образом на площадях возле зданий органов власти по всей территории Украины соберется не менее 100 тысяч человек», - сказал он.

Скоцик отметил, что забастовка будет проходить во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей из-за близости к зоне АТО.

Политик подчеркнул, что основным требованием аграриев является сохранение прописанных в действующем законодательстве фискальных льгот – специального режима взимания налога на добавленную стоимость и упрощенной системы обложения налогом на прибыль, которые могут быть отменены в случае принятия подготовленного Министерством финансов проекта Налогового кодекса.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков отметил, что акция будет носить предупреждающий характер. Если требования бастующих не будут выполнены, они намерены перекрывать дороги национального значения.

«Если (правительство – УНИАН) не вытянут беруши из ушей, будет принято решение о всеобщей забастовке. Будут перекрываться дороги, будет остановлена часть страны», - сказал Новиков.

Он отметил, что аграрии не единожды предлагали правительству альтернативные отмене налоговых льгот способы наполнения бюджета, в частности, установление минимального налога на гектар обрабатываемой земли, однако сельхозпроизводители не наблюдают какого-либо прогресса во внедрении этих предложений.

Народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко, который также принимал участие в пресс-конференции, заверил, что представляющие интересы аграриев депутаты не будут поддерживать правительственный проект Налогового кодекса.

«Мы, аграрии, нас в комитете 30 человек, всего около 40, мы этого не будем поддерживать», - сказал Бакуменко.

Депутат подчеркнул, что принятие изменений в налоговое законодательство, по закону, допускается не позднее чем за полгода до наступления нового налогового периода, таким образом, голосование за Налоговый кодекс в декабре будет нарушением законодательства. Кроме того, по его словам, отмена налоговых льгот в агросекторе повлечет сокращение численности занятых в животноводстве людей на 20-30% (около 100 тысяч человек) и рост цен на продовольствие ориентировочно на 20%. Парламентарий отметил, что правительство не обращает внимания на прогнозируемые аграриями последствия налоговых изменений.

«На сегодняшний день происходит разговор слепого с глухим», - сказал Бакуменко, подчеркнув, что депутаты не могут принимать участие в забастовке, но поддерживают ее как единственную возможность донести позицию аграриев до Кабинета министров.

Скоцик также добавил, что итоги предупреждающей забастовки будут подведены на съезде партии 13 декабря. Тогда же будет приниматься решение относительно выхода бастующих на дороги.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в рамках налоговой реформы предлагает отменить НДС-льготы для всех сельскохозяйственных производителей и перевести агропредприятия с годовым доходом от 2 млн грн с упрощенной системы обложения налогом на прибыль на общую. Кроме того, предлагается повысить акцизы на ликеро-водочные изделия и на пиво в 2 раза, на сухие вина – в 5 раз. Отмена спецрежима НДС является одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, невыполнение которой ставит под угрозу дальнейшую финансовую поддержку нашей страны со стороны кредитора.

Аграрии и Минагропрод неоднократно выступали с критикой инициативы по отмене спецрежима ранее 2018 года, подчеркивая, что налоговые изменения будут слишком резкими и приведут к упадку животноводства.

Альтернативный правительственному проект налоговой реформы, который был разработан профильным комитетом парламента, предусматривает отмену НДС-льгот для всех аграрных предприятий, кроме животноводческих. Аграрии заявляли, что не поддерживают и эту инициативу.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/61941