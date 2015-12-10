Государственная лотерея "Лото-Забава" определила 200-миллионного победителя

Киев. 10 декабря. Государственная лотерея «Лото-Забава» определила обладателя 200-миллионного выигрышного билета, которым стал житель Кривого Рога Александр Щербина, заявил на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор компании-оператора государственных лотерей «М.С.Л.» Андрей Урядов

«На прошедшей неделе, в прошлом тираже лотереи у нас появился двухсотмиллионный победитель», - сообщил Урядов. Им стал 44-летний житель Кривого Рога Александр Щербина.

По словам Щербины, он играет в лотерею на протяжении 12 лет и за это время неоднократно выигрывал небольшие суммы. В этот раз его приз составил 80 грн.

Щербина также сообщил, что компания «М.С.Л.» пригласила его с семьей на недельный отдых в Киеве и провела экскурсию по студии, где проводится розыгрыш лотереи. «Рад тому, что могу познакомиться с людьми, которые действительно создают приятные эмоции для всех жителей Украины», - сказал Щербина. Он отметил, что не ставил своей целью выиграть крупную сумму. «Стремления выиграть большую сумму у меня не было, это был просто миг удачи», - добавил победитель.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, как он использует выигрыш, Щербина сказал, что уже потратил часть денег на покупку новых лотерейных билетов. «Остальные деньги, может быть, потрачу на полезную экскурсию для сына», - добавил он.

В свою очередь Урядов сообщил, что общая сумма выигрышей за 16 лет существования лотереи «Лото-Забава» составляет более 2 млрд грн. «Это как мелкие выигрыши, так и путевки, автомобили, квартиры», - пояснил гендиректор «М.С.Л.». Также он отметил, что 237 победителей лотереи стали миллионерами благодаря крупным выигрышам.

Справка УНИАН. Государственная лотерея «Лото-Забава» является самой популярной лотереей типа «Бинго» в Украине. За 16 лет проведения игроки выиграли около 2 млрд грн, 723 путевки, 1879 автомобилей, 71 квартиру.

Оператором «Лото-Забавы» является компания «М.С.Л.», правопреемница советского государственного предприятия «Спортлото» и самый крупный оператор лотерей в Восточной Европе. В портфель компании входят разнообразные государственные лотереи, в том числе «Лото-Забава», «Мегалот», «Спортпрогноз».

Компания «М.С.Л.» в 2013 году перечислила в государственный бюджет 163,2 млн грн от реализации лотерей, что составило половину всех поступлений от проведения государственных лотерей.