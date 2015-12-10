АМКУ должен вернуть Одесский припортовый завод в перечень монополистов до приватизации предприятия – эксперты

Киев. 10 декабря. УНИАН. Антимонопольный комитет Украины должен вернуть одного из крупнейших в стране производителя химической продукции, госпредприятие Одесский припортовый завод, в перечень монополистов перед его приватизацией, чтобы избежать рисков чрезмерного влияния нового собственника на других игроков рынка.

Такие выводы опубликованы в аналитическом исследовании Центра исследований корпоративных отношений «ОПЗ – угрозы и возможности приватизации», представленном на пресс-конференции в УНИАН 10 декабря.

По словам вице-президента Центра исследований корпоративных отношений Вячеслава Бутко, ОПЗ является конечной точкой магистрального аммиакопровода «Тольятти-Горловка-Одесса».

«ОПЗ с 2014 года повысил тариф на перевалку аммиака в три раза. Тем самым завод нанес убытки другому государственному предприятию - «Укрхимтрансаммиак». Выходит, что одно государственное предприятие имеет прибыль за счет другого», - сказал Бутко.

По словам главы общественной организации «Контроль народного имущества Украины» Евгения Чередникова, согласно законодательству Украины, Одесский припортовый завод должен находится в перечне естественных монополий, а его тариф на услуги по перевалке аммиака должны регулироваться государством для недопущения дискриминации других игроков рынка.

«Сложилась парадоксальная ситуация: де-факто ОПЗ монополист, а де-юре - нет», - отметил Чередников.

По мнению экспертов, не исключено возникновение ситуации, в которой у нового владельца ОПЗ появится возможность полностью диктовать свои условия на перевалку аммиака, а при отказе производителей оплачивать высокие тарифы на перевалку – прекратить прокачку аммиака.

«В случае с приватизацией ОПЗ его собственник получит огромный дополнительный бонус – фактический, но не подтвержденный юридически статус монополиста», - подчеркнул Бутко.

По мнению экспертов, на сегодняшний день АМКУ неэффективно использует свои рычаги воздействия, чтобы повлиять на ситуацию.

Эксперты напомнили, что в 2012 году АМКУ исключил ОПЗ из перечня субъектов естественных монополий и до сих пор отказывается возвращать его в этот список.

В опубликованном исследовании эксперты обращают внимание на то, что ОПЗ за 9 месяцев 2015 года получил прибыль в 205,3 млн грн против 243,4 млн грн убытка за аналогичный период 2014 года.

«По нашему мнению, связано это в первую очередь с увеличением тарифа на предоставление услуг по приему, хранению, охлаждению и погрузке жидкого аммиака, поступающего по трубопроводу, более чем в 3 раза. Сегодня тариф составляет 327,19 грн, что выше тарифов на эти же услуги в морских портах Европы и США», - сказал Бутко.

Ранее, в январе 2015 года, «Укрхимтрансаммиак» обратилось в АМКУ с просьбой признать ОПЗ монополистом, а его действия в установлении необоснованной цены – злоупотреблением своим монопольным положением.

«Принятие такого решения заставило бы ОПЗ прекратить злоупотребление и привело бы к установлению справедливых тарифов на услуги по перевалке под контролем государства. По истечению 8 месяцев можно констатировать, что АМКУ бездействует или у него отсутствует политическая воля для принятия решения о признании ОПЗ монополистом», - отметил эксперт.

По мнению экспертов, нерешенный вопрос с ОПЗ несет существенные потери для государственного бюджета и угрозу утраты Украиной репутации надежного делового партнера.

«Даже без угрозы остановки прокачки аммиака высокие тарифы на перевалку делают его транзит по территории Украины экономически невыгодным, тем самым подталкивая производителей и потребителей к поиску иных путей его доставки», - отметил Бутко.

«Если государство всерьез рассматривает возможность продажи ОПЗ в первой половине 2016 года и ставит целью получить максимально возможную выгоду, а не максимально высокие риски, решения по этим и целому ряду других вопросов следует принимать незамедлительно», - подытожил эксперт.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/61971