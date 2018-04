Легенда мировой музыки Мишель Легран 13 – 17 декабря даст четыре концерта в Украине

Киев. 11 декабря. УНИАН. Легенда мировой музыки, композитор, аранжировщик, пианист и дирижер Мишель Легран 13 – 17 декабря даст четыре концерта в Украине.

Об этом Легран сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

13 декабря состоится концерт Леграна в Виннице, 15 - в Харькове, 17 - в Одессе. В Киеве Легран выступит 14 декабря.

«У меня в Украине состоится 4 концерта. Несмотря на свой возраст ( 83 года), я чувствую себя бодрым. Мне кажется, что только сейчас я проживаю вторую молодость», - сказал Легран.

В концерте прозвучат легендарные «Шербургские зонтики» в исполнении самого Леграна, а также лучшие саундтреки к известным кинофильмам в сопровождении Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины.

В качестве приглашенного гостя на концерте Леграна выступит украинская певица Джамала.

«Из предложенных вариантов украинских артистов мне понравилось как поет Джамала и я остановил свой выбор на ней», - сказал Легран, добавив, что только неделю назад он услышал ее песни и они тронули его душу.

Джамала исполнит три композиции: Papa Can You Hear Me из музыкальной мелодрамы «Йентл» (1984), The Summer Knows из репертуара Барбры Стрейзанд и знаменитую I Will Wait For You из кинофильма «Шербургские зонтики» (1964). Планируется, что знаменитая I Will Wait For You будет исполнена с Леграном в дуэте.

В программе также прозвучат несколько новых музыкальных сюрпризов.

Легран отметил, что обычно он путешествует со своей женой, но в этот раз она не смогла прилететь. «Кстати, я женат в третий раз, и это самая любимая моя жена», - сказал Легран. Он сообщил, что вместе с женой написал оперу, в которой его жена-актриса сыграет роль мужчины.

Отвечая на вопрос, что маэсто думает об Украине, Легран ответил: «Это очень приветливая и теплая страна».

*** Мишель Легран - авторо более двухсот саундтреков к известнейшим кинофильмам, он получил три «Оскара» и пять премий «Грэмми» в номинации «Лучшая музыка». Легран также известен своими джазовыми композициями. За свою карьеру Легран записал сотни альбомов в различных жанрах с такими мировыми звездами как Рэй Чарльз, Элла Фитцджеральд, Арета Франклин, Фрэнк Синатра, Барбра Стрейзанд.