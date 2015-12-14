Одесские активисты заявляют о непрозрачности конкурса в регионе по избранию новых местных прокуроров

Киев. 14 декабря. УНИАН. Активисты одесского отделения общественной организации "Гражданский корпус "Азов" заявляют, что конкурс по избранию руководителей и заместителей местных прокуратур в Одесской области проходил непрозрачно, в результате чего основными претендентами на посты оказались старые кадры.

Об этом председатель одесского отделения организации Олег Симашко и начальник штаба отделения Дмитрий Балинец заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"На примере нашего мониторинга, проведенного в Одесской области, можно создать картинку, каким был конкурс в целом в Украине на должности местных прокуроров и их заместителей - заявленные ранее принципы конкурса об открытости, прозрачности, объективности и кардинальном обновлении оказались обманом", - заявил Симашко.

По его словам, по результатам проведенного конкурса основными претендентами на руководящие должности местных прокуратур Одесской области оказались практически все действующие прокуроры, а победителями - 13 действующих руководителей районных прокуратур.

Активисты утверждают, что в результате манипуляций, проведенных членами конкурсных комиссий, на проходные места перемещались кандидаты с низкими баллами и наоборот - те, кто имел высокие баллы, занимали низшие ступени в конкурсной таблице. При этом активисты отметили, что значительное влияние на это имели так называемые собеседования, в которых были элементы субъективизма.

Кроме того, по результатам конкурса в руководящий состав 10 местных прокуратур Одесского региона в минимальном количестве попадают "внешние" кандидаты (адвокаты, юристы), которые «волевым решением комиссий без каких-либо причин отодвинуты на непроходные места в итоговом рейтинге», хотя имели по первым двум этапам конкурса объективно высокий уровень профессиональных знаний и уровень интеллекта.

Балинец заявил, что конкурсные комиссии должны еще раз провести собеседования с участниками конкурса с применением детектора лжи.

«Учитывая такой ход событий, необходимо провести дополнительные собеседования с конкурсантами с помощью полиграфа», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 июля этого года в Украине начался прием документов для участия в открытом 4-этапном конкурсе на замещение около 700 должностей местных прокуроров.

5 сентября стартовал конкурсный отбор на должности руководителей местных прокуратур и их заместителей. По результатам конкурса будет избрано и назначено около 700 руководителей местных прокуратур и их заместителей.

20 октября первый заместитель генерального прокурора Украины Юрий Севрук заявил, что действующие прокуроры показали лучшие результаты на конкурсе на должности местных прокуроров, чем другие кандидаты. Также Севрук отметил, что в ходе трех этапов конкурса было получено 244 жалобы, из которых 196 удовлетворено, и касались они в основном небольших технических ошибок, которые были исправлены.

Процесс формирования руководящего состава местных прокуратур должен быть завершен 15 декабря.

Предполагается, что в результате реформы из 639 районных, городских и межрайонных прокуратур будет сформировано 178 местных прокуратур, количество сотрудников которых уменьшится с 7 тысяч 980 человек почти до 5 тысяч.