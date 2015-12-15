Ни один государственный орган Украины не имеет точных данных о пропавших без вести в зоне АТО людях - правозащитники

Киев. 15 декабря. УНИАН. Ни один государственный орган Украины не имеет точных данных о лицах, которые пропали без вести в зоне проведения Антитеррористической операции.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН на тему: “Расследование убийств и исчезновений в зоне АТО: безнаказанность и ее последствия” заявила один из авторов аналитического отчета по вопросам безнаказанности в зоне АТО, эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека Алина Павлюк.

В частности, она рассказала, что сейчас в Украине существуют три органа, которые отвечают за расследование дел об убийствах и исчезновении украинских военнослужащих в зоне АТО – Служба безопасности, Министерство внутренних дел, военная прокуратура.

Каждый из них имеет свои полномочия, но единую цель: раскрытие совершенного преступления и привлечение к ответственности виновных. Однако отсутствие согласованности в процессуальных шагах, по ее словам, и эффективность сотрудничества между тремя ведомствами не дает ощутимых результатов.

Кроме того, она отметила, что в ближайшее время ожидается предоставление полномочий по расследованию управлению по расследованию преступлений против мира, безопасности человечества и международных правонарушений при Главной военной прокуратуре ГПУ, в эффективности работы которого также есть основания сомневаться.

Самой главной проблемой в расследовании пропавших без вести военнослужащих, по словам Павлюк, является тот факт, что расследования проводятся в рамках механизма, предусмотренного для исчезновения в мирное время. Правоохранительными органами не запрашивается информация из военных частей, которые направляли военного для выполнения задачи в зоне АТО.

“Ни один государственный орган не имеет точных данных о лицах, которые пропали без вести в зоне АТО... Отсутствует единая система учета пропавших без вести”, - отметила эксперт.

Вследствие этого, по ее словам, нет четких статистических данных по поводу пропавших без вести и установленных лиц.

Она подчеркнула необходимость закрепления статуса пропавшего без вести.

Кроме того, авторы аналитического отчета подчеркнули, что существуют также важные проблемы в расследование смертей военнослужащих.

В частности, они определяют, что в рамках уголовных производств ответственные следователи, как правило, не проводят опрос свидетелей, не воспроизводят картину событий, не устанавливают контакт с воинскими частями, направляющих бойцов в АТО, с целью информационного обмена.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что идентификация тела используется как основание для закрытия уголовного производства (нет состава уголовного производства). Однако причины и обстоятельства смерти остаются невыясненными. Следовательно, лица, совершившие преступление, остаются безнаказанными.

Как сообщал УНИАН, после Трехсторонней встречи контактной группы в Минске Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что 140 украинских бойцов и гражданских находятся в плену у боевиков. Еще 741 считается пропавшим без вести.

В 12-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека, обнародованном 9 декабря, говорится, что общее количество погибших во время войны на востоке Украины с середины апреля прошлого года составляет как минимум 9 тыс. 98 человек, и еще 20 тыс. 732 были ранены.