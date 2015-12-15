Половина крупных городов Украины используют систему электронного документооборота - эксперты

Киев. 15 декабря. УНИАН. Систему электронного документооборота используют 47 крупных городов Украины из 100 исследуемых, сообщила директор муниципально-общественного центра электронного управления Оксана Гречко на пресс-конференции в УНИАН.

«У 47% опрошенных городских советов внедрена система электронного документооборота. Сейчас 16 городов также готовятся к внедрению данной системы», - сказала она.

По словам экспертов, проводивших исследование, система внутреннего документооборота лучше всего развита в Виннице (89% от максимально возможного), Киеве (85%) и Днепропетровске (70%). Лидерами в категории по ведению сайтов местных администраций стали Киев, Славута и Шостка (85%).

Как сообщил представитель Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Андрей Яскевич, существующая система документооборота является недостаточно развитой, согласованной и фактически функционирует как электронная почта и рассылка документов.

«Проблемным является тот факт, что в этих 47 городах существует более 15 видов программных продуктов, не считая модификаций. Отсюда возникает вопрос о трудности согласования как горизонтальной, так и вертикальной коммуникации с органами власти, объединения их в одну систему и возможности функционирования целостной системы на уровне государства», - сказал Яскевич.

Также эксперты отметили проблематичность доступа к данным на муниципальном уровне. Особенно низкий результат показали исследования о наличии информации об имущественном положении депутатов.

«Лишь 6 городских советов из 100 опрошенных опубликовали частично информацию об имущественном положении, а большинство из них вообще не имеет ничего», - прокомментировала Гречко.

По ее словам, представители многих городских советов заявляют, что не имеют возможности развивать информационные технологии по причине нехватки финансов, однако далеко не все инициативы требуют дополнительного финансирования, потому процесс развития электронного управления зависит исключительно от желания самих муниципалитетов.

Мониторинг степени внедрения инструментов электронного управления и админуслуг в органах местного управления провела коалиция неправительственных организаций, среди которых: Подольское агентство регионального развития, ассоциация городов Украины, ассоциация органов местного самоуправления «Города электронного управления Украины», общественная организация «Европейский диалог» и гражданская сеть «ОПОРА». При проведении исследования, по словам Гречко, организации планировали «исследовать степень готовности городов к дальнейшему развитию, способствовать обеспечению прозрачности местной политики и борьбе с коррупцией, привлечь больше общественности к процессам управления».

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Кабинет министров Украины заявил о намерении до 2017 года внедрить систему электронного правительства в стране. В ближайшие два года планируется внедрить электронные бесконтактные услуги и перейти на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина. Также одной из задач Кабмина является полный отказ от бумажного документооборота. Кроме того, правительство планирует до 2017 года принять закон о единой системе электронного взаимодействия.