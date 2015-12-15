АДРА Украина совместно с ООН в этом году обеспечило продовольствием более 100 тыс. людей на Донбассе на сумму свыше 8 млн долл.

Киев. 15 декабря. УНИАН. Адвентистское Агентство Помощи и Развития в Украине (АДРА Украина) в партнерстве со Всемирной Продовольственной Программой Организации Объединённых Наций (ВПП ООН) обеспечило в этом году продовольственной помощью более 100 тыс. людей в Луганской и Донецкой областях страны на сумму более 8 млн долл.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор «АДРА Украина» Анатолий Бегас.

«АДРА работает в Украине с 1993 года и за это время предоставила помощь более 0,5 млн жителей Украины, которые находились в особых условиях или были в кризисной ситуации. Мы сотрудничаем с разными международными организациями, имеем преимущество работать с ВПП ООН, так как с ними в 2014-2015 годах оказали помощь более 100 тыс. человек. Общий бюджет такой помощи более 8 млн долл.", - сказал Бегас.

По его словам, в рамках партнерской программы помощь получают наиболее социально незащищенные слои населения – многодетные семьи, одинокие родители с детьми, а также с детьми-инвалидами, беременные женщины, хронически больные и одинокие пожилые люди.

Бегас отметил, что в связи с конфликтом на востоке Украины в настоящее время несколько сотен тысяч людей охвачены программами восстановления жилья, поддержки центров компактного поселения переселенцев, оказанием материальной и социальной поддержки, раздачами гуманитарной помощи.

По словам присутствовавшего на мероприятии директора программ «АДРА Украина» Артема Дихтярука, более 1 тыс. семей получили возможность жить в своем доме после проведения ремонтных работ в рамках программы восстановления жилья.

Вместе с тем, по словам присутствовавшего на пресс-конференции руководителя Всемирной Продовольственной Программы ООН в Украине Жанкарло Стоппони, эта благотворительная операция ООН начала действовать в Украине в августе 2014 года и уже оказала помощь более 350 тыс. человек. В целом цель действующей чрезвычайной операции Всемирной Продовольственной Программы ООН в период с ноября 2014 года по декабрь 2015 года - предоставление помощи для примерно около 600 тыс. человек.

«Все ресурсы, которые мы получаем, поступают от государств-доноров. И все эти ресурсы идут в экономику государства, потому что мы закупаем продукты на местах. На период до июня 2016 года мы будем работать в тех регионах, в которых работали и до этого, но уже в конце года мы будем иметь миссию по оценке, которая нам поможет понять, как мы можем изменить регионы нашего дальнейшего сотрудничества", - сказал он.

По словам Стоппони, миссия сотрудничает с «АДРА Украина» только на подконтрольных украинским властям территориях в зоне АТО, а на оккупированных территориях работает с другими партнерами, у которых есть разрешение на проведение такой гуманитарной операции.

Вместе с тем, он выразил надежду на углубление сотрудничества с «АДРА Украина» и на то, что агентство в скором времени получит соответствующее разрешение.

В ходе презентации, проведенной агентством, стало известно, что в результате конфликта на востоке Украины более 5 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи, из них 1,7 млн – дети. В частности, около 1,3 млн людей переживают продовольственный кризис. Согласно данным ООН, Украина является девятой страной в мировом списке по количеству внутренне перемещенных лиц. Так, в стране вынужденными переселенцами стали более 1,5 млн людей.

Справка УНИАН. Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года.

«АДРА Украина» является частью огромной всемирной сети Адвентистского Агентства Развития и Помощи (ADRA), ведущей свою деятельность в чем 130 странах мира и состоящей из нескольких тысяч штатных сотрудников и волонтеров.

Всемирная продовольственная программа - крупнейшая в мире гуманитарная организация, обеспечивающая ежегодно около 4 млн тонн продуктов питания. ВПП основана в 1963 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН. Она использует продовольственную помощь в целях содействия экономическому и социальному развитию.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/62093