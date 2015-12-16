Активисты организации "Свідомі" провели в Киевсовете антикоррупционную акцию с целью предотвращения этого явления среди депутатов

Киев. 16 декабря. УНИАН. Активисты общественного объединения «Свідомі» надеются, что проведенная ими антикоррупционная акция в новоизбранном Киевсовете будет способствовать предотвращению этого явления среди депутатов.

Об этом аналитик ОО «Свідомі» Яна Мирошник сообщила на пресс-конференции в УНИАН, представляя результаты акции «Депутаты, скажите коррупции «Нет».

По ее словам, таким образом активисты пытались, прежде всего, выяснить, кто из депутатов городского совета нового созыва решится публично сказать коррупции «Нет». Акция проводилась по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

«Свідомі» этой акцией пытались способствовать предотвращению коррупции в Киевсовете, ведь депутаты, которые публично сказали фразу: «Я скажу коррупции «Нет», подтвердили свои намерения работать честно, действуя в интересах общины города Киева», - подчеркнула Мирошник.

Она сообщила, что мероприятие проходило в два этапа: 1 декабря у стен Киевсовета прошла масштабная акция, а 3 декабря активисты «Свідомих» общались с депутатами в кулуарах столичного совета. Во время каждого этапа активисты подходили к депутату и просили на камеру сказать фразу: «Я говорю коррупции «Нет».

«Стопроцентно нельзя сказать, что после фразы: «Я говорю коррупции «Нет», которую они говорили на камеру, нельзя говорить, что все – коррупция для них чужое слово, но все же, как говорят в народе, коррупция любит тишину, и коррупция боится огласки и публичности. Поэтому будем надеяться, что в принципе, возможно, это будет каким-то определенным предохранителем, чтобы коррупции не было», - отметила представитель общественной организации.

Мирошник подчеркнула, что в ходе акции активисты пытались подходить ко всем депутатам, и предварительно их об акции информировали, в частности через соцсети.

На записях, которые продемонстрировали представители «Свідомих» на пресс-конференции, 33 депутата городского совета (всего в Киевсовете 120 депутатов – УНИАН) на видеокамеру сказали: «Я говорю коррупции «Нет».

По словам Мирошник, активисты общались со всеми депутатами Киевсовета, которых встречали во время проведения акции.

«Кто-то просто уходил от камеры, возможно, кто-то просто из-за того, что не знает, как общаться с прессой. Я скажу, из тех, кого опрашивали, 4 человека просто отказались, двое сказали, что сейчас подойдут, но не подошли. И был один очень известный человек, не хочу сейчас говорить фамилию, который очень даже агрессивно ответил: «А что это даст?» И он просто убегал от камеры», - сообщила Мирошник.

В то же время она выразила надежду, что в следующий раз при проведении новой антикоррупционной акции депутаты уже будут более активными.