Праздничная новогодняя программа "Зимней сказки" на Певчем поле стартует 31 декабря в 22.00

Праздничная новогодняя программа "Зимней сказки" (http://kazka.pole.net.ua/ ) на Певчем поле стартует 31 декабря в 22.00.

С каждым годом Украина все ближе к Европе и поэтому, кроме известных с детства традиций празднования всей семьей дома, в нашу страну приходят новые традиции празднования новогодних и рождественских праздников на открытом воздухе в кругу родных и друзей.

В этом году на Певчем поле с 18 декабря 2015 года по 31 января 2016 года пройдет марафон зимних фестивалей «Зимняя сказка», посвященных новогодним праздникам, а также католическому и православному Рождеству.

Кроме того, в Украине большую популярность приобретает известная европейская традиция встречи Нового года под открытым небом и в этом году все желающие, впервые, смогут встретить Новый год на киевских склонах Днепра и стать участниками новогоднего сказочного шоу на Певчем поле.

Главной изюминкой «Зимней сказки» на Певчем поле станут ландшафтные композиции созданные специалистами «Зеленстроя», а именно: инсталляции вертепа, колядников, большие новогодние часы и поздравительная открытка. Кроме того, гостей будут встречать Снежная королева и инсталляции сказочных героев, которые приобретут особое очарование благодаря специальному праздничному освещению.

В течение всех дней «Зимней сказки» гости Певчего поля смогут «окунуться» в настоящую сказочную атмосферу любимых во всем мире праздников, время приятных встреч, сюрпризов, подарков и надежд.

Новогодне-сказочные шоу праздничного зимнего марафона предусматривают новогодние инсталляции, нарядную елку, новогодние и рождественские ярмарки, большую резиденцию новогодних подарков, праздничное меню на фудкортах от лучших ресторанов страны, аттракционы, квесты, площадки с аниматорами, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши новогодних призов, праздничные представления и концерты.

В рамках «Зимней сказки» на Певчем поле будет работать большая Рождественская ярмарка и домик Деда Мороза. На ярмарке можно будет приобрести новогодние сладости и специальное рождественское вино, мед, вареники, пампушки, горячий шоколад, глинтвейн, сувениры и подарки для взрослых и детей.

Сюрпризом станет и праздничное меню на любой вкус, где будут представлены любимые новогодние блюда и сладости разных стран мира. Во время кулинарных мастер-классов посетители смогут не только приобрести или попробовать праздничные деликатесы и напитки, но и научиться готовить новые блюда к столу, передать свой опыт другим или принять участие в шоу «Новогодняя кухня под открытым небом».

Официальное открытие «Зимней сказки» и начало праздничного зимнего марафона новогодне-рождественских фестивалей на Певчем поле состоится 19 декабря в День Святого Николая.

В этот день гости праздника впервые смогут увидеть новогодние ландшафтные инсталляции, окунуться в атмосферу праздничного настроения и зажечь Главную Новогоднюю елку «Зимней сказки».

Маленьких гостей праздника ожидает специальная программа от волшебника-Николая: просмотр любимых мультфильмов на большом экране, расположенном на главной сцене Певческого поля, праздничный квест «Растопи ледяное сердце» с участием героев мультиков и новогодние подарки от организаторов праздника. По окончанию квеста дети вместе с родителями включат праздничное освещение «Зимней сказки» и торжественно зажгут Главную новогоднюю елку Певчего поля.

Кроме того, в рамках Фестиваля новогодних украшений гостям «Зимней сказки», будет предложено принести с собой собственноручно сделанное новогоднее украшение или во время празднования изготовить его своими руками , чтобы украсить игрушкой одну из десяти, специально установленных по главному периметру Певчего поля, елок. Зрители будут определять лучшую елочную игрушку «Зимней сказки» и победитель получит специальный приз зрительских симпатий.

19-20 декабря 2015 года - День Святого Николая и Фестиваль новогодних украшений в «Зимней сказке» (Певческое поле, ул. Лаврская, 41)

Официальное открытие марафона новогодне-рождественских фестивалей:

10.00 - начало работы

11.00 - концерт народной праздничной песни

13.00 - начало детской программы (просмотр мультфильмов на большом экране)

14.00 - начало детского праздничного квеста

15.00 - включение Главной новогодней елки Певчего поля и праздничного освещения

22.00 – завершение работы

Предварительная программа праздничного марафона новогодне-рождественских фестивалей «Зимняя сказка» на Певчем поле

(18 декабря 2015 - 31 января 2016, Киев, Певчее поле, ул. Лаврская, 41)

18-19-20 декабря 2015- праздник Святого Николая и Фестиваль новогодних украшений

25-26-27 декабря 2015- католическое Рождество и Фестиваль горячих праздничных напитков

30-31 декабря 2015-1-2-3 января 2016 - Встреча Нового года и Фестиваль новогодних гаданий

7-8-9-10 января 2016 - Рождество Христово и Фестиваль рождественских блюд

14-15-16-17 января 2016 - Старый Новый год, праздник Меланки и Фестиваль вареников

22-23-24 января 2016 года- День единения (День Соборности), праздник объятий и Фестиваль студенческой пищи.

29-30-31 января 2016 - В канун Китайского Нового Года (Огненной Обезьяны).Фестиваль восточных блюд.

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