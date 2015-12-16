Сокращение налогов на импорт б/у автомобилей сократит бюджетные поступления и приведет к увеличению "серого" автоимпорта в Украину - участники рынка

Киев. 16 декабря. УНИАН. Сокращение налогов на импорт автомобилей, бывших в употреблении, которое предлагается законопроектом №3251, сократит бюджетные поступления и приведет к увеличению объемов "серого" автоимпорта в Украину.

Такое мнение высказали автоимпортеры в ходе пресс-конференции в УНИАН на тему перспектив украинского авторынка в случае отмены налогов на подержанные авто.

"Почему депутаты не предлагают отменить налоги на новые автомобили? Почему этим же законом не отменить налоги на одежду и обувь воинам АТО? Или снять налоги с лекарств? Какая-то мама не может больному ребенку купить лекарства, а налоги на б/у автомобили почему-то предлагают снизить", - сказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

Он также отметил, что такие меры могут быть выгодны отдельным депутатам, имеющим свои бизнес-интересы в сфере автопродаж.

"Я не буду называть фамилий, но у меня есть информация, что некоторые депутаты связаны с площадками и автобазарами. Понятно, что это монополизм", - добавил он.

Также Назаренко отметил, что, играя на желании украинцев покупать дешевые иномарки, депутаты умалчивают, что с января 2016 года в Украине начнет действовать эко-стандарт Евро-5, который запрещает ввоз б/у авто старше 2010 года.

Как сообщил присутствовавший на пресс-конференции директор по маркетингу группы компаний "АИС" Сергей Боровик, от принятия данного законопроекта потери госбюджета составят ежегодно порядка 10 млрд грн.

"Объем налогов при покупке нового автомобиля составляет около 40%. При этом в б/у авто доля налогов и сборов составляет 15-20% от цены. И при этом сама цена в несколько раз ниже - занижается таможенная стоимость импортируемого автомобиля, и, соответственно, в разы меньше платится налогов", - сказал Боровик.

Он также добавил, что отмена налогов на б/у импорт приведет к еще большему развитию "серого автоимпорта" в Украину.

"Этот бизнес станет практически не налогооблагаемым. А учитывая коррупцию и «серые» схемы в Украине, не сложно под видом б/у автомобиля привезти в страну новый автомобиль, который на пару месяцев поставят на учет где-то в Германии и завезут как б/у-шный", - отметил Боровик.

Боровик также отметил, что отмена налогов на б/у авто приведет к обесцениванию ранее купленных автомобилей с учетом всех действующих налогов.

"Представьте, что вы несколько лет назад купили автомобиль, а большинство людей покупали их в кредит. Вы заплатили все налоги. И сегодня ваш б/у автомобиль стоит немаленькие деньги. Таких в Украине около 5 млн человек. И когда страна откроет свои ворота, чтобы из Европы пошел дешевый б/у импорт без налогов, то цена на автомобили резко упадет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года сократился в 3 раза и составил 2,532 тыс. авто. Всего за 11 месяцев рынок б/у автомобилей составил 27,3 тыс. единиц, что в два раза меньше аналогичного показателя 2014 года.