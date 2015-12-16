Правительственный вариант налоговой реформы приведет к увеличению доли теневой экономики в стране – эксперты

Киев. 16 декабря. УНИАН. Правительственный вариант налоговой реформы усиливает фискальное давление на предпринимателей и, в случае его принятия, приведет к увеличению доли теневой экономики в стране.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили представители общественных организаций.

«12 декабря правительство подало так называемый компромиссный вариант налоговой реформы в Раду, и в нем мы видим те же неадекватные высокие ставки. НДС - 20% с сохранением депонирования на НДС счетах, 18% - налог на прибыль с 2016 год и совокупная нагрузка на заработную плату – 38%. Эти ставки не выполнимы, бизнес по ним работать не может, и бизнес работать не будет. Принятие этого законопроекта приведет к тому, что предприятия будут переходить дальше в тень, рынок будет сокращаться», - заявил координатор «Движения бизнеса Украины», руководитель группы компаний «Альмира» Андрей Гарнат.

По его мнению, условия, которые предлагаются правительством для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, губительны для малого и среднего бизнеса.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции председатель бюджетного комитета Общественного совета при Министерстве финансов Тарас Козак, упрощенная система, которая предлагается Кабмином, перестает быть упрощенной.

«В действующей системе бизнесмен, который работает во второй группе, платит определенную фиксированную сумму, поэтому система и называется упрощенной, потому что не нужно вести учет… Эти условия отменяются и теперь в группе B, которая предлагается на смену 2 группе, есть четкая зависимость от вашего уровня доходов. Необходимо вести учет доходов и платить налог по непростой формуле», - сказал он.

Эксперт отметил, что правительство, внедряя нормы, предусмотренные законопроектом, не ориентировалось на украинские реалии.

«Это законопроект не для Украины, это законопроект для теоретической страны. Необходимо признать то состояние украинской экономики, которое мы имеем на сегодня. Огромная часть в тени - 50-60%. Еще одна экономика находится в тени», - сказал Козак, добавив, что принятие указанного законопроекта приведет к увеличению доли теневой экономики.

По словам присутствующего на пресс-конференции координатора группы «Налоги» Гражданской платформы «Новая страна» и одного из соавторов альтернативного законопроекта Павла Себастьяновича, основной проблемой правительственного законопроекта является отсутствие обсуждений с представителями бизнеса и общественности, с теми, кто будет жить и работать по новым налоговым правилам.

Он сообщил, что завтра представители аграрного, а также малого и среднего бизнеса проведут митинг под стенами Верховной Рады против правительственного законопроекта.

«То упорство, с которым правительство движется по своему намеченному пути, никому не понятно и приведет к непредсказуемым последствием. Все законопроекты, которые выпускаются, обязательно должны быть согласованы с теми людьми, которым предстоит эти законы выполнять. Потому что налоги – это часть общественного договора. Если человек внутри себя не согласен с размерами налогов – он никогда не будет их платить», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, налоговая реформа является одним из основных условий выполнения Украиной обязательств по программе сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. На текущий момент в Украине есть два основных варианта налоговой реформы – от Министерства финансов и от депутатского корпуса.

Кабинет министров Украины в рамках проведения налоговой реформы предлагает Верховной Раде установить ставку налога на прибыль и налога на доходы физических лиц в 2016 году на уровне 18%, в 2017 году – на уровне 17%.