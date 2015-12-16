Ельяшкевич называет фарсом рассмотрение судом жалобы на приговор Пукачу

Киев. 16 декабря. УНИАН. Бывший народный депутат, представитель потерпевшего по делу об убийстве Георгия Гонгадзе журналиста Алексея Подольского Александр Ельяшкевич назвал фарсом рассмотрение жалобы на приговор экс-генералу МВД Украины Алексею Пукачу, осужденного к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

Об этом Ельяшкевич заявил на пресс-конференции УНИАН.

«В Апелляционном суде города Киева происходит имитация фарса по рассмотрению апелляции Алексея Подольского и адвоката Пукача Григория Демиденко на приговор, связанный с преступными деяниями в отношении Георгия Гонгадзе и Алексея Подольского», - заявил он.

По словам Ельяшкевича, данное апелляционное рассмотрение должно было стать очень серьезной отправной точкой для торжества правосудия в этом деле и начала очищения всех властных эшелонов, но, как отметил представитель потерпевшего, коллегия судей демонстрирует свою предубежденность и готовность выполнять указания, которые получает «сверху».

Ельяшкевич напомнил, что на прошлой неделе суд отказал в отводе коллегии судей, где «было приведено огромное количество фактов, доказательств подготовки вынесения заведомо неправосудного решения по резонансному делу Гонгадзе-Подольского».

Также он заявил, что коллегия судей прекрасно понимает, что они несут ответственность за те грубейшие нарушения, которые совершали.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2013 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор, заявив, что "жалоба касается неполноты установления мотивов преступления". Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.

В свою очередь, защита Пукача требует от Апелляционного суда Киева отменить приговор и направить дело на новое расследование.

Сегодня, 16 декабря, прокурор попросил суд оставить приговор Пукачу без изменений.

Суд 30 декабря огласит решение по жалобе на приговор Пукачу.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/62125