Компания "ІТТ-Недвижимость" инвестирует в восстановление Дома профсоюзов 160 млн грн

Киев. 17 декабря. УНИАН. Компания «ІТТ-Недвижимость», входящая в группу компаний «ІТТ», инвестирует порядка 160 млн грн в проведение восстановительных работ по реконструкции сгоревшего во времена Евромайдана Дома профсоюзов в центре Киева.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Григорий Осовой.

По его словам, инвестиционный договор между владельцем здания – Федерацией профсоюзов Украины и упомянутым инвестором был подписан 27 ноября 2015 года.

«Мы начинаем строительные работы по восстановлению Дома профсоюзов. Для нас это дело чести – восстановить в прежнем виде символ столицы и Революции достоинства, здание, которое для многих поколений профсоюзных работников и активистов стало центром социального диалога и той площадкой, где каждый член профсоюзов мог получить защиту своих законных прав и интересов», – сказал Осовой, добавив, что ориентировочная стоимость работ составляет порядка 160 млн грн.

Он также напомнил, что для привлечения средств на проведение ремонтных работ в Доме профсоюзов в прошлом году был создан благотворительный фонд «Возрождение Дома профсоюзов», за деньги которого был выполнен ряд противоаварийных и укрепительных работ, а также вывезено 15 тыс. тонн мусора. Но для комплексного восстановления здания средств на счетах фонда оказалось недостаточно, поэтому ФПУ была вынуждена искать другие механизмы финансирования.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции глава набсовета благотворительного фонда «Возрождение Дома профсоюзов», заместитель главы ФПУ Владимир Саенко, поиск инвестора продолжался в течение всего прошлого года, был объявлен конкурс среди компаний-претендентов. В итоге в ФПУ остановили выбор на компании «ITT-Недвижимость». Согласно условиям инвестдоговора, за полное восстановление здания инвестор получит 32% его площади, или 5,5 тыс. кв. м, которые будут оборудованы под офисы.

В свою очередь представитель «ІТТ-Недвижимость» Назар Бенч в ходе пресс-конференции сообщил, что общий объем инвестиций, который его компания планирует направить на восстановительные работы, составляет порядка 160 млн грн, а на его реализацию потребуется 18 месяцев. По его словам, сейчас компания проводит подготовительные работы и планирует приступить к реконструкции здания уже через 2-3 недели.

Также присутствовавший на пресс-конференции главный инженер проекта, кандидат технических наук, доцент Киевского национального университета строительства и архитектуры Артем Билык отметил, что с целью сохранения архитектурного облика центра столицы здание будет восстановлено в прежнем виде, но его технические характеристики значительно улучшатся, в частности, это касается систем противопожарной безопасности и энергосбережения.

Как сообщал УНИАН, Дом профсоюзов сгорел в ночь на 19 февраля 2014 года во время массовых акций протеста в Киеве. Здание, которое активисты использовали как штаб Национального сопротивления, во время штурма Майдана подожгли силовики.