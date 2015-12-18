Порошенко сохранил за собой лидерство в политике – исследование ИМПА

Киев. 18 декабря. УНИАН. Президент Украины Петр Порошенко сохранил за собой лидерство в украинской политике.

Об этом во время пресс-конференции на тему “Индекс моделирования политической активности: топ-10 Украины” сообщили директор Агентства моделирования ситуации Виталий Бала и его заместитель Алексей Голобуцкий.

“Даже при переходе к парламентско-президентской модели власти Петр Порошенко объективно сохранил за собой лидерство в украинской политике. Правительственные, парламентские решения практически находились в пределах влияния президента”, - отметили эксперты во время презентации индекса моделируемой политической активности украинских политиков.

Отмечается, что общий итог указывает на прямое или опосредованное участие президента во всех без исключения процессах - и положительных, и неоднозначных, и недавно критикуемых обществом.

“Фактически непредвзятая оценка максимума доступных данных однозначно указывает: все формы инициативы запущены и продолжаются исключительно по личной воле президента. Формально ответственными или даже инициаторами могут быть разные структуры, государственные и общественные, но запускалась каждая инициатива только после высказывания однозначной позиции Порошенко... Таким образом, по всем возможным критериям в 2015 году самый высокий индекс моделируемой политической активности “по модулю” (то есть, независимо от положительной или отрицательной оценки, последствий активности) действительно имел президент Петр Порошенко”, - говорится в обнародованном индексе моделирования политической активности (ИМПА).

Что касается премьер-министра Арсения Яценюка, то, как отмечается в ИМПА, “при всех негативах, которые в течение года сопровождали его и правительство, Яценюку удалось обеспечить лидирующие позиции - прежде всего за счет сохранения за собой кресла премьер-министра”.

“Для этого Яценюку пришлось в течение всего года задействовать максимум доступных ресурсов, проявлять максимальную активность - как публичную, так и фиксированную ... Многочисленные обвинения в коррупции, начиная от оппонентов и заканчивая ближайшими партнерами по коалиции, отсутствие положительных результатов от хотя бы одной из реформ и разочарование, в конце концов, привели к очень существенной десятикратной потере поддержки со стороны общества и правительства в целом, и Яценюка и его политической силы в частности. Как следствие, Яценюк потерял значительную часть поддержки и на уровне парламента”, - говорится в исследовании.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов попал в рейтинг влиятельности не столько благодаря своей должности и реальному влиянию на политические процессы в Украине, сколько потому, что именно он является основным кандидатом, который может заменить Яценюка на посту премьера, - отмечается в ИМПА.

Что касается председателя ВР Владимира Гройсмана, как говорится в исследовании, “в течение года он объективно не смог или не захотел выйти из тени президента и воспользоваться преимуществами парламентско-президентской власти”.

Министр финансов Наталья Яресько, согласно исследованию, стала едва ли не самым успешным представителем иностранного «спецназа реформ» в правительстве и в целом в исполнительной власти.

«Топ» украинских олигархов в политике возглавляет Игорь Коломойский.

«Прошлый год для него был достаточно динамичным... и хотя формально Коломойский попал в опалу действующей власти, все же на фоне других олигархов он демонстрировал положительную динамику. В пользу Коломойского сыграла удачная местная избирательная кампания», - отмечают эксперты.

Кроме того, в «топ-10» вошли первый заместитель председателя фракции «БПП – «Солидарность» Игорь Кононенко, лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, мэр Львова Андрей Садовый и предприниматель Дмитрий Фирташ.

Для определения ИМПА была применена инсайдерская информация, а также опыт сотрудничества или длительное общение с политиками и государственными деятелями.

При этом эксперты обращали внимание и на результаты социологических опросов, и мнения коллег о степени и характере влияния тех или иных политических фигур на принятие решений на общеукраинском уровне, и в целом об их влиянии на политический процесс.

Помимо прочего, для определения в ИМПА были применены и такие критерии: наличие лоббистских групп в парламенте; возможность влияния на правительственные и министерские решения; влияние на местные политические и экономические элиты; доступ к власти в целом; потенциальные возможности занять ключевые государственные посты в стране в ближайшем будущем.