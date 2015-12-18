Реформирование упрощенной системы налогообложения должно быть доработано в 2016 году - эксперты

Киев. 18 декабря. УНИАН. Ни правительственный, ни парламентский вариант налоговой реформы не учитывают интересы малого и среднего бизнеса, поэтому упрощенная система налогообложения должна остаться в существующем виде и быть доработана в следующем году.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили представители общественных организаций.

“И тот и другой законопроект предлагают в большей или меньшей степени не совсем благоприятные для малого бизнеса условия. Министерство финансов вообще предлагает уничтожить упрощенную систему налогообложения, а законопроект 3357 (либеральная налоговая реформа профильного комитета парламента - УНИАН) предлагает ограничить упрощенную систему, повысить ставки и так далее, и те и другие предложения являются неприемлемыми”, - заявила заместитель председателя общественного совета при Минфине Юлия Дроговоз.

По ее словам, законопроекты разрабатывались в отсутствии представителей малого и среднего бизнеса

“Требования - сейчас не трогать упрощенную систему с тем, чтобы нормально, с участием бизнеса отработать те нормы, которые помогут активизировать малый бизнес и дать надежду на развитие и стимул на развитие”, - сказала она.

Кроме того, она отметила, что у предпринимателей в случае принятия какой-либо налоговой реформы до конца текущего года останется слишком мало времени, чтобы подготовиться к новым нормам работы.

“Остается очень мало времени, и нет возможности перейти на новые условия, не все даже узнают об этих новых условиях до начала года. Надо оставить как есть, и перейти в дальнейшем к нормальной процедуре обсуждения и отработки нормальной концепции, которая бы устраивала и бизнес, и власть”, - сказала она.

По словам присутствовавшего на пресс-конференции координатора Национального штаба Коалиции поддержки упрощенной системы налогообложения Эдуарда Курганского, предприниматели могут поддержать снижение порога максимальной суммы оборота для третьей группы до 5 млн грн, но только для физических лиц.

“Но это возможно только при условии, что будет поднят порог для самых маленьких, для первой и второй группы”, - сказал он.

Он отметил, что после девальвации гривни те ограничения, которые существуют, являются очень низкими и приводят к тому, что предприниматели занижают свои обороты.

“Не могут быть подняты налоги, в том числе и для третьей группы. Третья группа платит 4%, но они еще и платят НДС. Крупнейшие предприятия платят от своего оборота менее 1%”, - отметил он.

Кроме того, он отметил, что для малого и среднего бизнеса является неприемлемым повсеместное внедрение кассовых аппаратов.

“Если вторая группа работает с фиксированным налогом, то зачем там кассовый аппарат? Зачем там лишнее затраты?”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, налоговая реформа является одним из основных условий выполнения Украиной обязательств по программе сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. На текущий момент в Украине есть два основных варианта налоговой реформы – от Министерства финансов и от депутатского корпуса.

Министерство финансов Украины в рамках налоговой реформы предлагает отменить упрощенную систему налогообложения для юридических лиц и оптимизировать количество групп плательщиков единого налога до трех вместо нынешних четырех.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики предлагает в рамках проведения налоговой реформы повысить ставки налогов для предпринимателей, работающих в третьей группе плательщиков единого налога, а также снизить порог доходов для предпринимателей, позволяющий работать в третьей группе единого налога.